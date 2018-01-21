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Afrin harekatında son durum!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bursa’ya geldi. Cumhurbaşkanı stadyumdan miting yapılacak alana gelene kadar otobüste sürekli telefonla görüşerek Afrin operasyonu hakkında son bilgileri aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bursa’ya geldi. Cumhurbaşkanı stadyumdan miting yapılacak alana gelene kadar otobüste sürekli telefonla görüşerek Afrin operasyonu hakkında son bilgileri aldı

21 Ocak 2018 Pazar 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bursa’ya geldi. Cumhurbaşkanı stadyumdan miting yapılacak alana gelene kadar otobüste sürekli telefonla görüşerek Afrin operasyonu hakkında son bilgileri aldı

Partisinin Kadın Kolları Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Spor Sahası’na indi. Eşi Emine Erdoğan ile Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu’ndaki Kadın Kolları Kongresi öncesinde hemen yakındaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek.

Erdoğan’ın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor
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