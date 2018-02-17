Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 seçimleri ülkemizin en kritik tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacak"

AK Parti Eskişehir 6’ncı Olan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2019 kavşağını başarılı bir şekilde dönmekten başka şansı olmadığını belirterek, "Onun kadroları da burada. Sizler hazır olduktan sonra bizim aşamayacağız engel yoktur. Bu seçimle ülkemizin sadece 15 yıllık başarısı değil, demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımlarının da oylaması yapılacaktır" dedi.

Yenikent Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 6’ıncı Olağan Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin Aşık Veysel’in sözleri olan “Yürüyorum gündüz gece”sine karşılık “Dünya ne ki iki kaplı bir han/Bir kapıdan girer bir kapıdan gideriz” diye cevap verdi.

Konuşmasında Adnan Menderes’i anan Erdoğan, “Demokrasinin şehri Eskişehir’de bundan 70 sene önce 1948 senesinde ilk mitingini Çifteler ilçesinde yaparak demokrasi mücadelesini başlatan, ömrünü millete, hizmete adayan Adnan Menderesi de şükranla yad ediyorum. Bu millet Menderes’i ve hizmetlerini unutmadı, unutmayacak. Bu millet darbe günü sevinç naraları ile sokaklarda nümayiş yapanları da unutmayacak. Bu millet siyasetçilerini ülkeyi hizmet aşkı ile yanan idarecilerini bir daha darbeye kurban vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canı pahasına 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak. Vatanımız bağımsızlığımız ve demokrasimiz için beden ödeyen tüm Eskişehirli kahramanlarımız için şahsım, ülkem ve milletim adına minnettarlarımız özellikle ifade ediyorum. Terörle mücadele de kaybettiklerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Gelin ruhlarına birer Fatiha gönderelim” diye konuştu.

"2019 seçimleri en kritik tarihi en yüksek seçim"

Sözlerine “Dünya 5’ten büyüktür. Bunu bilen biliyor. Bilmeyenlerde bilecek” diye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskişehir 2019 için ben hazırım diye haykırıyor. Mart 2019, Kasım 2019’a hazır mıyız? Bana sizler gibi yol arkadaşları dava arkadaşları, lütuf ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Aşık Yunus ne güzel söylemiş ‘Haktan gelen serveti içtik elhamdülillah, Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Kanatlan kuş olduk. Birbirimize eş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Balım Sultan ilinden Şeker damlar dilinden, Dost bağının yolundan Geçtik elhamdülillah. Dirildik pınar olduk. İrkildik ırmak olduk. Aktık denize dolduk. Taştık elhamdülillah.’ Bizlerde dilinden şeker damlayan siz gönül dostlarımızla birlikte olduğumuz için elhamdülillah diyoruz. Kongremizin teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eskişehir teşkilatımızın tüm mensuplarını gayretlerinden ve fedakarlıklarından ötürü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kutlu çatı altında mücadele etmiş ancak bugün vefat etmiş tüm kardeşlerimize de Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bugün Eskişehir ile birlikte Büyükşehir İl Kongrelerimizi de başlatmış bulunuyoruz. Şuana kadar 54 il kongresini başarı ile icra ettik. Kongreler sayesinde hem kadroları yeniliyoruz. Hem kardeşliğimizi tahkim ediyoruz. Kongreleri kısa sürede tamamlayacağız sonra büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü. Daha organize bir şekilde 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Her bir dava arkadaşım artık şu gerçeği iyi biliyor. 2019 seçimleri ülkemizin en kritik tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacak. Türkiye 2019 alacağı kuvvet cesaret, özgüven ile 2023’e daha sonra 2053 ve 2071’e yürüyecektir. Türkiye’nin 2019 kavşağını başarılı bir şekilde dönmekten başka şansı yoktur. Onun kadroları da burada. Sizler hazır olduktan sonra bizim aşamayacağız engel yoktur. Bu seçimle ülkemizin sadece 15 yıllık başarısı değil, demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımlarının da oylaması yapılacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu yükü ve sorumluluğu bilinci ile hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Şuandan itibaren 2019’a kadar kapı kapı dolaşacak, hizmetlerimizi, projelerimizi Eskişehirli kardeşlerimize anlatacağız. Bu süreçte, durmak, duraksamak ve rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz, ‘Sayın Cumhurbaşkanım bunları bilmeyen mi var?’ Hafıza-i beşer, nisyan ile maluldür. Siz herkes bilir zannedersiniz. YHT’nin AK Parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenler var" dedi.

Partililerin “Kemal, pabucu yarım çık dışarıya oynayalım” söylemi üzerine Cumhurbaşkanı “Siz oynayacak başka kimse bulamadınız mı?” diye cevap verdi.

"Yan gelip yatmadık, azmettik"

Yapılacak işlerinin çok olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bizim çok yapacak işimiz var. 25 havalimanı 57 oldu. Bu kadar havalimanını biz yaptık. Hala yapıyoruz. Türkiye’yi bu hale biz getirdik. Bütün bunlar yapılırken, modern Türkiye için gerekli idi yaptık. Modern Türkiye inşa edeceksek, hani bunlar ‘Atatürkçüyüz’ diyorlar. Eğer Atatürkçü isen muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için neden yaptın? Bunların dikili bir taşı var mı? Yok. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak böyle olur. Buradan dünyaya sesleniyorum. Sadece onlara değil. Dünyanın 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşallah açılıyor. 2023’de bu sayı 200 milyona çıkacak. Buralarda durup dururken gelmedik. Yan yatıp gelmedik. Çalıştık azmettik koşturduk."

Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof Dr. Emine Nur Günay’ın yanı sırada, eski il ilçe ve teşkilat başkanları ile partililer katıldı.