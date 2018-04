Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hainin bin bir çeşidine, bin bir yüzüne şahit oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yunanistan’ın tutumları ve açıklamaları ile muhalefetin terörle mücadelede takındığı tavır üzerine, "Hainin bin bir çeşidine, bin bir yüzüne şahit oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 18 Mart’ta Çanakkale şehitlerini Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu yarımadasında anmak üzere Ankara-Çanakkale arasındaki 700 kilometrelik yolu bisikletiyle kat eden 74 yaşındaki Fahri Yılmaz’ı Beştepe’deki ofisinde kabul etti. Ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Topçu, Yunanistan makamlarının son günlerdeki agresif tutumları ve açıklamaları, Türkiye’nin terörle mücadelesinde muhalefet partilerinin davranışları hakkında, "Yüzyıl öncesinde, ‘şer ittifakı’ tarafından üzerimize salınmış olanlardan, bugünlerde böylesi tehditkar sözler duymamız asla tesadüfi değildir. Türkiye ile sıcak savaşa hazır olduklarını ifade edenleri kumanda edenler, Türkiye’yi sadece terörle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla değil, aynı zamanda tarihi düşmanlıkları da kaşıyarak diz çöktürmeye çalışmaktadırlar. İçeride ise terör seyircisi liberalinden sosyalistine, sözde milliyetçisinden muhafazakarına, parti görünümlü etnik bölücülerden Müslüman görünümlü terör örgütlerine varıncaya kadar düşmanın ve hainin bin bir çeşidine, bin bir yüzüne şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin kıskaca alınma hesaplarını görmüyorlar mı?"

Başdanışman Topçu, "Acaba şimdi karşı karşıya olduğumuz mevcut ahval ve şerait karşısında hükümet politikalarını kınamak için adeta akıl dışı usul ve üslupla negatif muhalefet yapanların yüzleri kızarıyor mu? Söyleyecek sözleri var mı? Malazgirt’in, Kudüs’ün Çanakkale’nin, Dumlupınar’ın, Sakarya’nın yüreklerine saplanmış birer hançer olduğunu düşünenlerin intikam duygularıyla tekrar birleştiklerini görmüyorlar mı? İktidarı şahin politikalar izlemekle suçlayan mesnetsiz muhalifler, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye’nin doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden kıskaca alınma hesaplarını görmüyorlar mı?" şeklinde konuştu.

"Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında"

Türkiye’ye düşmanlıktan hiç kimsenin bir şey kazanamayacağını aksine çok şey kaybedeceğini vurgulayan Topçu, "Ama dostluğundan herkes çok şey kazanır. Türkiye barış ve dostluktan yanadır. Allah’ın izni ve keremiyle bu büyük millet dün Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında şer ittifakının maşalarını nasıl bu topraklara gömdüyse, bugün de Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında bu şer ittifakın her türlü maşalarını açtıkları çukurlara gömüyor ve inlerine girerek köklerini kurutmaya devam ediyor. Rol model kişiler toplumda iz bırakan, herkesin imrendiği müspet hikayeleri olan kişilerdir. Milletin evinde ağırladığım Fahri Yılmaz Bey’in mütevazı hayatında, her yaştaki insanımıza ilham verecek muhteşem bir hikaye, kıymetli bir duruş ve çok meşakkatli, kutsal bir çaba var. Kendisi on beş yıldır her sene bisikletiyle yola çıkıp 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde şehitlerimizi ziyaret ediyor. Kendisi ile tanışmış olmaktan milletin evinde ağırlamaktan şeref duydum" diye konuştu.

"Bu ruh diri kaldıkça"

Başdanışman Yalçın Topçu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Milletimiz bu şerefli, fedakar ve samimi örneklerimiz sayesinde değerlerini hep diri tutacak, bağımsızlık reflekslerini muhafaza edecek, birliğini beraberliğini muhafaza ederek dünden bugüne bu topraklar bize kanlarıyla vatan yapanları asla unutmayacak, unutturmayacaktır. Bu ruh diri kaldıkça kim ne yaparsa yapsın, hangi maşa ile üzerimize gelirse gelsin bu topraklar bize kıyamete kadar vatan kalmaya, devlet ve millet ile payidar olmaya devam edecektir."

"15 yıl oldu, şehitlerimize Fatiha okumak için yollara düşüyorum"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunmaktan onur duyduğunu belirten ve Yalçın Topçu’ya nezaketi için teşekkürlerini ileten Fahri Yılmaz, "15 yıl oldu, şehitlerimize bir Fatiha okumak için ‘manevi başkentimiz’ Çanakkale’ye doğru yollara düşüyorum. 74 yaşındayım, 700 kilometrelik parkuru yorgunluk hissetmeden 4 günde geçiyorum. Bu yolculuğu ömrüm yettiği sürece devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İkinci 18 Mart Zaferini 15 Temmuz’da kazandık"

Yılmaz, Çanakkale’de 18 Mart’ta kazanılan zaferin bir benzerinin 15 Temmuz akşamı kazanıldığını dile getirdi. O akşam tankları, havadaki uçakları ve yaşananları bizzat gördüğünde gözünde Çanakkale’deki savaşın canlandığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamı hain FETÖ mensupları insanları katletti. Gördüklerim karşısında çok etkilenmiştim. Ben yaşım nedeniyle çok darbe gördüm. Ancak böyle hain olanına ilk kez şahit oldum ve dedim ki bu akşam ikinci kez 18 Mart Zaferini kazanacağız. Çok şükür hainler önünde diz çökmedik. Kazanan ülkemiz oldu ve şükürler olsun ki ben 74 yaşımda yine Çanakkale’ye gelerek şehitlerimizi anmak için ellerimi semaya kaldırabildim."