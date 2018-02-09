Çorum’da Afrin’e destek mitingi

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) öncülüğünde Çorum İnsani Değerler Platformu katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amaçlı miting düzenledi.

Hürriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise Türkiye’yi diz çöktürmek isteyenlere karşı Çorum’un tek yürek olduğunu belirterek, “Çorum bugün ABD’ye ve onun yerli taşeronlarına haykırarak ”Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve hep birlikte Türkiye’yiz” diyor. Allah’ın izniyle kimse bize diz çöktüremeyecek” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, artık Amerikan’ın her dediğini yapan bir Türkiye olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“Artık Türkiye Cumhuriyetinin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Her şeye “dur” diyor. Afrin daha başlangıç. Bu devlet Münbiç’e de girecek, Fırat’ın doğusuna da girecek. Orada bir Yahudi, Amerikan uşağı devlet kurulmasına müsaade etmeyecek. Ortadoğu’da edilgen değil etken rol oynayan bir Türkiye var”

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de Mehmetçiğin 21 gündür destan yazdığını dile getirerek, “TSK’mız şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla bugünde her türlü koşullarda muharebe edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. TSK, Türkiye Cumhuriyeti devletine, kutsal vatan topraklarına, milli birliğimize yönelecek tüm tehdit ve tehlikeye karşı milletinin emrinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu harekâtla da gördük ki dünya 5’ten büyüktür” ifadelerini kullandı.

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur da, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Mehmetçiğe ve emniyet güçlerine moral vermek, manevi olarak yanlarında olduklarını göstermek için mitingi düzenlediklerini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca hep zulmün ve zalimin karşısında, mazlum ve mağdurun ise yanında olduğunu ifade eden Kanbur, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla bugünde aynı misyonu sürdürmektedir. Bu kutsal mücadelede şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Ortadoğu’nun tamamının sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, “Ortadoğu’daki kanın ve gözyaşının sebebi Arz-ı Mev-ud’dur. Bugün Afrin’de sadece PKK-PYD-YPG ve DAEŞ değil Amerika ve Siyonizm ile savaşıyoruz. Siyonizm’i ve onun uşaklarını bu topraklardan defetmemiz lazım” dedi

CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere ise şanlı Mehmetçiğin Afrin harekâtını desteklediklerini ifade ederek, “Sınır güvenliğimizin sağlanması, Türkiye’nin ve komşu ülkelerimizin huzuru açısından bu harekât önemlidir. Ülkemizin milli birliği ve çıkarları her şeyin üzerindedir. Zeytindalı harekâtı bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır” diye konuştu.

“Türkiye asırlardır mazlumlara umut oluyor”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Türkiye’nin asırlardır mazlum halklara umut olduğunu ifade ederek, “Sınırlarına konuşlandırılmış PKK, PYD/YPG, DAEŞ terör örgütlerine karşı sadece Türkiye’nin değil, NATO, AB ve insanlığın dahi sınırlarını koruyan ülkemiz, bu yolda maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödemiş ve ödemeye de devam etmektedir” diye konuştu.

Rektör Alkan, FETÖ’yü, binlerce tır silah, mühimmat vermek suretiyle YPG, PYD ve PKK’yı, bunun yansıra tüm Türkiye düşmanı unsurları her fırsatta açıktan destekleyen ABD’nin alenen sınırlarımızda silahlı bir terör koridoru oluşturmak niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Rektör Alkan, Zeytin Dalı Harekâtının meşruiyetini haktan, haklılıktan ve uluslararası hukuktan alan bir operasyon olduğunu da vurgulayarak, “Bu bağlamda, başka hiçbir yerden ve güçten icazet alınması söz konusu değildir. Zeytin Dalı Harekâtı, anlamak isteyenlere uzatılan bir barış eli, anlamayanlara gösterilen azametli bir ders ve kararlılık nişanesidir. Tüm dünyanın bilmesi gereken şudur ki Türkiye, Afrin, Azez, AynelArab, Tel Abyad, Münbic hattını tamamen terör unsurlarından temizlemek suretiyle sınırlarının güvenliğini sağlama hakkına ve hukukuna sahiptir” şeklinde konuştu.

HİTÜ senatosunun Türk Tabipler Birliği’ndeki akademisyenlerle hiçbir şekilde alakası olmadığını da söyleyen Alkan, “Onları kabul etmediğimizi ve bizim bu memleketin yerli ve milli unsurlarına saygı duyduğumuzu, o insanların yaptığının da kabul edilemez olduğunu ve akademik camiayla bağdaşmayan bir açıklama olduğunu bilin” diyerek sözlerini tamamladı.

Mitinge gelen vatandaşlara ise Türk bayrağı ve zeytin dalı dağıtıldı. Miting Diyanet Sen Şube Başkanı Ali Yıldız’ın yapmış olduğu duanın ardından da miting sona erdi.