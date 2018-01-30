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ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti | Muzaffer Külcü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti | Muzaffer Külcü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 15:13
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapıyor.Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Çorum Belediye Başkan Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

22. Dönem Parlementosunda Türkiye’nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.

İHA

Son Güncelleme: 30.01.2018 18:50
Anahtar Kelimeler:
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü
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