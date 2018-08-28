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Çocukların yüzde 59’u akıllı telefon sahibi

Türkiye’deki 6 ile 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görülürken, yüzde 42’sinde tablet, yüzde 44’ünde ise bilgisayar olduğu belirlendi.

Çocukların yüzde 59’u akıllı telefon sahibi

Türkiye’deki 6 ile 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görülürken, yüzde 42’sinde tablet, yüzde 44’ünde ise bilgisayar olduğu belirlendi.

28 Ağustos 2018 Salı 12:54
Çocukların yüzde 59’u akıllı telefon sahibi

Derlenen bilgilere göre, Türkiye’deki 6 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görüldü. Bu yaş aralığındaki çocukların tablet sahiplik oranı ise yüzde 42’i olarak belirlenirken, bilgisayara sahip çocukların oranı yüzde 44 olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın ise 161 ebeveyn ile görüşülerek hazırlandığı belirtildi.

EN ÇOK FACEBOOK KULLANIYORLAR

Gerçekleştirilen medya araştırmasında, akıllı telefon kullanımlarıyla ilgili yıl içerisinde 7 bin 791, sosyal medya kullanımıyla ilgili 100 bin 222 haber çıkışı tespit edildi.

Haber çıkışları incelendiğinde, akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığının en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer aldığı belirlendi. Araştırmada, çocukların yüzde 41’inin sosyal medya hesabı kullanması dikkat çekti. Böylelikle sosyal medya hesaplarından Facebook kullanan çocukların oranı yüzde 85 olurken, yüzde 68’inin İnstagram, yüzde 36’sının da Youtube üyesi olduğu anlaşıldı. Ailelere göre ise çocuklar sosyal medyayı en çok ‘arkadaşlarıyla iletişim kurmak’ için kullanırken, bunu dile getirenlerin oranı yüzde 85 olarak saptandı. Video izlemek için kullandığını dile getiren ebeveynlerin oranı ise yüzde 66 olurken, fotoğraf ve video paylaşmak için diyenlerin oranı yüzde 64, oyun oynamak için kullananların oranı ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti. Rapor, sosyal medya hesabı bulunan çocukların ebeveynlerinin yüzde 71’i çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini ortaya koyarken, çocukların kimlerle iletişim halinde olduklarını sorguladıklarını gösterdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
çocuklarAkıllı Telefon
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