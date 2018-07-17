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Çocuklara geleneksel oyunlar tanıtılacak

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya İl Müftülüğü işbirliğinde Kur’an kursu veren camilerde eğitim gören çocuklara yönelik “Geleneksel Sokak Oyunları Buluşması” adlı bir etkinlik başlatıldı. 

Çocuklara geleneksel oyunlar tanıtılacak

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya İl Müftülüğü işbirliğinde Kur’an kursu veren camilerde eğitim gören çocuklara yönelik “Geleneksel Sokak Oyunları Buluşması” adlı bir etkinlik başlatıldı. 

17 Temmuz 2018 Salı 16:00
Çocuklara geleneksel oyunlar tanıtılacak

Necip Fazıl Kısakürek Camisinde yapılan ilk programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İl Müftü Yardımcısı Fikrîye Özkan, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Aslıhan Atalan, İl Müftülüğünde görevli eğitimciler ve 200 çocuk katıldı. 
Açılışta programın içeriği ile ilgili açıklamalar yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “En değerli varlıklarımız çocuklarımız, çocuklarımızın sağlık bir birey olarak yetişmeleri hepimiz için önemli. Çünkü çocuklarımız bu toplumun geleceği olacaklar” dedi. 
Kentleşme ile birlikte geleneksel oyunların gün geçtikçe kaybolduğunu ve oyun alanlarının azaldığını ifade eden Çobanoğlu, “Modern çağ, oyunları sanal ortama taşıdı ve çocuklarımız birlikte oynayarak sosyalleşmek yerine maalesef tek başlarına oynamaya başladılar. Bu anlamda bizlerde bu eksikliği gidermek adına geleneksel oyunlarımızla onları buluşturmak istedik” şeklinde konuştu. 
Sağlıklı bir büyüme sağlıklı bir gelecek için bütün kurumlarla el ele verip bu tür programlara devam edeceklerini söyleyen Çobanoğlu, farklı mekanlarda “Geleneksel Sokak Oyunları Buluşması” programlarına devam edeceklerini ileterek, programa katkı sunan Malatya İl Müftülüğüne teşekkür etti. 
Geleneksel oyunların çocuklara tanıtma ve unutturmama adına böyle bir programın içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ise, “Bir milletin oyunları o milletin felsefesini geleneğini yansıtır. Bugün burada oynanan oyunlar bizim geleneğimiz bizim kültürümüz. Bu geleneği sürdürmek adına bugün bizleri bu güzel programda buluşturan Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Çocukların yaz tatillerinde oynadıkları oyunları daha eğlenceli hale getirmek adına bu tür çalışmalar yapma gayretinde bulunduklarını ifade eden Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Aslıhan Atalan, “Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı arkadaşlarımıza tanıtarak ve onlarla birlikte oynayarak bu geleneğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan ve bizlere destek veren Malatya Kent Konseyi’ne ve Malatya İl Müftülüğü ’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. 
Çocuklar gün boyunca, yakan top, topaç, misket, bezirgan başı, ip atlama ve istop gibi çeşitli oyunlar oynadı ve oyun sonunda oyuncaklar bu geleneği sürdürmeye devam etmeleri için çocuklara hediye olarak verildi. Çocuklar kendilerine bu güzel günü armağan eden Malatya Kent Konseyi’ne ve Malatya İl Müftülüğüne teşekkür etti. 

İHA

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