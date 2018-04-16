Çocuklar, unutulan oyunlarla coştu

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Osmaniye Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Festival ile çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak eğlenceli bir gün yaşadı. Festivalde çocuklar kiriştek çevirdi, kağıttan uçak yapıp uçurdu, ip atladı, sek sek oyununda sekti, tombik oyunu ile coştu, mendil kapmacada birbirleriyle yarıştı.

Festivalde konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, milli oyun ve oyuncakları dalında değişik kategorilerde ve değişik alanlarda yarışmalar düzenlendiğini belirterek, “Oyuncaklar tanıtıldı. Oyuncakların kullanımları öğretildi. Festivali düzenlemekteki temel amacımız; aidiyet duygusunu yani yaşadığı şehirde mutlu olabilme duygusunu verebilmek. Çocukların mutlu bir şekilde tek başlarına yaşadıkları odalardaki o bilgisayar başlarındaki sanal dünyadan kurtulup sosyal hayatın ve toplum hayatının içerisine girmelerini sağlamak. Kendileriyle birlikte aynı yaşta olan diğer çocuklara bu hayatın değerlerini paylaşmalarını ve yetişen neslimizin birlikte aynı değer yargılarda büyüyebilecek milli oyunlarımızı öğrenerek büyüyebilecekleri, yabancı oyunlar oyuncaklar değil bizim kendi değerlerimizin var olduğu oyuncaklarla büyüyebilecekleri bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Onları topluma daha fazla kazandırmak ve daha da mutlu etmek için bu festivali düzenliyoruz. Umarım gittikçe genişleyerek daha da büyüyerek devam ettirmeye çaba göstereceğiz. Bu da Osmaniye’nin Türkiye genelindeki yapmış olduğu özel festivallerden bir tanesi. Bundan dolayı da onurluyuz gururluyuz. Festival inşallah amacına ulaşan bir festival olur. Her şey mutlu şehrin mutlu çocukları için” dedi.

Osmaniye Belediyesi 3. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları kapsamında yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlik sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara kiriştek çevirdiler.

Ayrıca, Osmaniye Belediyesi 3.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğine vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Osmaniye Belediyesi tarafından festival alanında kurulan stantta yüzlerce uçurtma dağıtıldı. Hava şartlarının da müsait olması sebebiyle gökyüzüne yükselen uçurtmalar rengarenk görüntü oluşturdu.

Osmaniye Belediyesi 3. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında Mendil Kapmaca Yarışması Akdeniz Bölge Şampiyonası da yapıldı. 4 takımın mücadele ettiği yarışmalarda Adana Cebesoy İlkokulu birinci, Osmaniye Salih Bahçeli İlkokulu ikinci, Hatay Dörtyol Gazi İlkokulu üçüncü ve Düziçi Cumhuriyet İlkokulu dördüncü oldular.

Dereceye giren takımlara Osmaniye Belediyesi tarafından madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.