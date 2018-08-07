Çocuklar tekne turu yaptı

Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören çocuklar SEVGİ MİAD Evlerinde bulunan yetimlerin katılımıyla düzenlenen tekne turunda buluştu.

Anlamlı ve özel bir organizasyon olduğunu belirten Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak her zaman yetimlerimizin yanındayız. Yetimlerimizin dua ve bereketiyle bu yolda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YETİMLERİN ELİNDEN TUTMALIYIZ Kİ, UFKA ÜMİTLE BAKSINLAR

Berber, "Yetimlerin elinden tutmalıyız ki, ufka ümitle baksınlar. Anne ve baba himayesinden yoksun, şefkat ve merhamete muhtaç yetimlerimizi boynu bükük bırakmadık. Gençlik Konseyimizin düzenlediği etkinlikte yaz Kuran Kursu öğrencilerimiz yetim kardeşleriyle buluştu. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Karakaya Baraj Gölünde tekne turu düzenleyerek onların sevinçlerine ortak olduk. Bu kutlu yolda Rabbimizin rızası en büyük arzumuzdur. Onlar gözlerimizin nurudur. Onlar bizim canlarımızdır. Onlar bizlere emanet olan kendi çocuklarımızdır. Peygamberimiz Efendimiz Hz.Muhammed bir Hadis-i Şerifinde; "Allah katında en sevimli ev, içinde yetime ikram olunan evdir" diye buyurmuşlardır. Bu anlamlı programa desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, emeği geçen Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, yapılan ikramların ardından, çocuklarla oynanan oyunlarla sona erdi. (Bülten)