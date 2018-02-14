Cindirese’ye yoğun top atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Cindirese bölgesindeki terör hedeflerini yoğun top atışına tuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roket atışlarının gerçekleştirildiği Suriye’nin Cindirese bölgesindeki terör mevzilerini ve sığınaklarını yoğun top atışına tuttu. Mevzilere yerleştirilen fırtına obüsleri tarafından yapılan top atışlarında terör hedefleri vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanların yükselmesi ise dikkat çekti.