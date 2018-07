Çınar’da kurbanını Diyanet’e bağışladı

Yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara el uzatılmasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, makamında ziyaret ettiği İl Müftüsü Ümit Çimen’e makbuz karşılığında bedelini ödeyerek kurban bağışında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ümit Çimen, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı yaklaşıyor, bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemiz başta olmak üzere 145 ülkede yürüttüğü vekaleten kurban kesim faaliyetleri bulunmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfının da katkılarıyla her yıl düzenlenen ‘Kurbanını Paylaş - Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasıyla yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelere yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Her alanda olduğu gibi bizim çalışmalarımızda da desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a bu duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hayırsever vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü hayırlı ve güzel çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘Kurbanını Paylaş-Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini hatırlatan Çınar, “İl Müftülüğümüzün yaptığı birçok proje, çalışma ve programlarında yer alıyoruz. “Yeşeren Umutlar” etkinliği, ilçemizin farklı noktalarında başlattığımız 20 adet camii inşaatı, “Kurbanını Paylaş - Kardeşinle Yakınlaş” gibi etkinlik ve projeler ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurban paylaşmak, hatırlamak ve Allah yolunda vermiş olduğumuz mücadele ve teslimiyetin en güzel örneğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile organize edilen “Kurbanını Paylaş - Kardeşinle Yakınlaş” projesinde destek vererek hem kulluk vazifemizi yerine getirdik hem de böyle güzel ve anlamlı bir projeye dahil olmanın sevincini yaşadık. Bu Kampanya kapsamında Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 145 ülkede kurban bağışının yapılması her yönüyle anlamlı ve kıymetlidir. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah” diye konuştu.