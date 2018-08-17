Çınar, personelle bayramlaştı

Başkan Çınar, personellere bayram dolayısıyla kolonya ve şeker hediye etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı’nın birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı gücünden faydalanılması gerektiğini ifade ederek, “Kurban Bayramının sizlere, ailenize, ilçemize ve ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramlar birlik ve beraberlik, sevgi ile saygıyı pekiştiren önemli günlerdir, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

HEDEFİMİZ HEP İLERİYE GİTMEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesinin her geçen yükselen başarılı grafiğinde personellerimizin alın teri ve emeği vardır. Hep birlikte el ele vererek güzel ilçemizdeki yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında önemli görevler üstlenen siz değerli personellerimizin gayreti, özverisi ve istekli çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz hep ileriye gitmek ve halkımıza daha fazla hizmet götürmektir. Biz büyük bir aileyiz, özverili ve fedakârca çalışarak Yeşilyurt’u daha fazla büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt halkına verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, milletimize hizmet yolunda hepimize güç ve kuvvet nasip etsin. Başta İslam ümmeti olmak üzere milletimizin, kıymetli hemşerilerimizin, sizlerin ve aileleri fertlerinizin mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com