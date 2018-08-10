Çınar, muhtarlara ilçedeki yatırımları anlattı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarlarını Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında ağırladı.

Mahalle muhtarlarını çözüm ortağı olarak gördüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren, değişim ve yenilik oluşturan fiziki yatırımlarımızın yanı sıra birçok yerel yönetimin örnek aldığı sosyal sorumluluk projelerimizin hayata geçmesinde muhtarlarımızdan büyük emekleri vardır. Örnek ilçe olmamızda desteklerini esirgemeyen muhtarlarımız bizim en önemli yol arkadaşlarımız, çözüm ortağımızdır. Görüş, öneri ve taleplerine her zaman önem verdiğimiz muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de bu tür istişare toplantılarıyla bir araya gelerek Yeşilyurt’un büyümesi ve gelişmesi için karşılıklı fikir alış verişlerine devam etmekteyiz. Bu tür görüşmelerimiz kentimizin ve ilçemizin gelişimi ve değişimi açısından büyük önem arz ederken, ortaya koyulan çözüm önerileri sayesinde hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği de daha güçlü hale gelmektedir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında görüşmelerimiz daha da nitelik kazanacaktır. Muhtarlarımıza verdiğimiz önemi bu projeyle taçlandırmış olduk. İlk toplantımız oldukça verimli geçti, muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları bize aktardılar, bizde yapılan veya yapılacak hizmetler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduk. Proje kapsamında her hafta Perşembe günü ilçemizdeki sekiz mahalle muhtarıyla bir araya gelip fikir alış verişinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

‘Muhtar Evleri’ projesi kapsamında dört yıllık süreçte toplam 15 adet Muhtar Evini tamamlayarak muhtarlara teslim ettiklerini hatırlatan Çınar, “Muhtar Evlerimiz gerek iç ve dış tasarı gerekse içerisinde hizmet alanlarıyla Yeşilyurt’un değişen vizyonunun önemli parçası haline gelmiştir. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize daha güzel hizmetler sunacağız. İstişare kültürünü canlı tutarak belli bir koordinasyon halinde Yeşilyurt’umuzu büyütmek, memleketimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eksiklerin tespiti ve giderilmesi adına hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Yeşilyurt’un bütün alanlarda büyümesi için dört yılda çok büyük yatırımları halkımıza ulaştırdık, mahalle ayrımı yapmadan her bölgemize eşit hizmetler ulaştırdık. Mahallelerimizde eksik bir hizmet bırakmadık, üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirdik. Var olan sorunları da muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin görüşleri doğrultusunda hızlı bir çalışma anlayışıyla gidermeye çalışıyoruz. Mahallelerimizin geleceğini hazırlayıp, stratejik planlamayı doğru ve sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek adına bu tür toplantıların önemi büyüktür. Mahallelerimiz adına öngörüler belirlemeli ve yol haritamızı buna göre çizmeliyiz. ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi çerçevesinde yapılacak istişare toplantılarından çok güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İki saate yakın süren toplantıda mahallelerindeki sorun ve sıkıntılar üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a bilgiler paylaşan mahalle muhtarları, kendilerini her zaman dinleyen, sorunlara kalıcı çözümler üreten Başkan Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Toplantıda muhtarların ilettiği sorunları dikkatlice dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aktarılan eksikliklerin giderilmesi için Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine talimatlar verdi.

İstişare toplantısına katılan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Erdal Yağlıcı ile Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salmaz Şahbaz, ‘ Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, günün anısına teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim etti. busabahmalatya.com