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ÇİFTLİK BANK’TA FETÖ İZLERİ

FETÖ zanlısı iş adamının, 80 bin kişiyi dolandırıp 511 milyon vurgun yaparak ortadan kaybolan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’la 12 milyonluk arsa ticareti yaptığı ortaya çıktı.

ÇİFTLİK BANK’TA FETÖ İZLERİ

FETÖ zanlısı iş adamının, 80 bin kişiyi dolandırıp 511 milyon vurgun yaparak ortadan kaybolan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’la 12 milyonluk arsa ticareti yaptığı ortaya çıktı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 16:29
ÇİFTLİK BANK’TA FETÖ İZLERİ

Bursa’da 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan daha sonra etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis istemiyle davası devam eden BTSO eski yönetim kurulu üyesi iş adamı E.A. ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Mal varlığı üzerinde tedbir bulunan fakat 18 Ocak tarihinde Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mal varlığının üzerindeki tedbir kaldırılan E.A. kararla birlikte 80 bin kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Mehmet Aydın’ın kurduğu Çiftlik Bank’a 12 milyonluk arsa sattı.

MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEDBİR 18 OCAK’TA KALKTI

FETÖ sanığı olduğu bilinen ve FETÖ/PDY kapsamında mal varlığına tedbir konularak tutuklanan Bursalı işadamı E.A. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra uzun bir süre mal varlığı üzerindeki tedbir devam eden E.A. hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden tutuklanma talep edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dönemin valisi ile aynı dosyada adı geçen ve yargılaması devam eden E.A.'nın 18 Ocak’ta görülen davada birçok sanıkla birlikte mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti aynı duruşmada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın E.A.'nın hakkında istediği yeniden tutuklama talebini de reddetti. Mahkemenin ret kararına aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı'dan itiraz geldi. Savcının itirazı bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü ve E.A.’nın da aralarında bulunduğu 4 iş adamı ev hapsine mahkum edildi.

12 MİLYONA ARSA SATTI VE PARAYI ALDI

Ev hapsine mahkum edilen E.A., mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla birlikte ticari faaliyetlerine yeniden başladı. E.A., 80 bin kişiyi 511 milyon dolandırarak Uruguay’a kaçan Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde hizmet veren Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a arsa sattı. Satış işlemleriyle ilgili ortaya çıkan tapu senedinde E.A.'nın sahibi olduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkiinde bulunan arsasını Akel Grup Tekstil Gıda İnş. San.Tic. A.Ş. olarak 12 milyon 372 bin 789 liraya Çiftlik Bank’ın bağlı olduğu Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye sattığı tespit edildi. Satışın Şubat’ın ikinci haftasında gerçekleştiği ve E.A.'nın söz konusu parayı da teslim aldığı öğrenildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö80 Bin511 MilyonÇiftlik BankMehmet Aydın
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