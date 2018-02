Çifte mutluluk yaşamak için nikah dairesine koştular

Osmaniye’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlarını kıymak isteyen çiftler, Osmaniye Belediyesi’ne nikah dairesine akın ettiler.

Osmaniye’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Sevgililer Günü’nde dünyaevine girmek isteyen çiftler, sabahın erken saatlerinden itibaren Osmaniye Belediyesi nikah dairelerine akın etti.

Osmaniye Belediyesi Evlendirme Memuru Hülya İnan Osmaniye’de 20 nikah kıydıklarını söyledi. İnan, “Her şeyden önce 14 Şubat Sevgililer Günü altında gençlerimizin ve insanların bugüne özgü yaklaşımlarını saygıyla karşılıyorum. İnşallah her günümüz bu keyifte ve bu sevinçte olsun diye temennide bulunuyorum. Sevgililer Gününü bir bakıma amaç edinerek bugüne denk getirmek nedeniyle Osmaniye Belediyesine 20 nikah için müracaat edildi. Geçen yıl 2017 yılında 2200 nikah kıydık 2018 yılında 1,5 ay içerisinde 300 nikahımız olacak. Osmaniye Belediyesinin 14 Şubat’a özel olarak her yıl yaptığımız özel hediyeler takdim ettik. Belediye başkanımız kadir Kara beyefendi her yıl olduğu bu yılda çiftlerimize hediyeleri oldu. Bu yıl kırk yılın hatırı olması nedeniyle kahve fincanını çiftlerimize hediye ettik” dedi.

Dünya evine giren çiftlerden İlkay Gökbayrak, "Her ikimizde kendi isteğimizle 14 şubat tarihini istedik. Bir taşla iki kuş vurmanın sevincini yaşıyorum” dedi.

İlkay Gökbayrak ile dünya evine Fadime Gürz ise, “Bugün özel bir gün hem sevgililer günü hem nikah günümüz olsun istedik. Bizim anlamı daha fazla olsun istedik tüm sevgililerin sevgililer gününü kutluyorum” dedi.

Burak Ermen ise “Özel günde nikahımız denk gelmesi mücadele ettik. 2 ay öncesinden başvurumuzu yaptık. 14 Şubat’a denk gelelim diye. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz” şeklinde konuştu.