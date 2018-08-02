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Çiftçiye yüzde 100’ e varan faiz affı

Borçlarını ödeyememiş olan 5 binin üzerindeki tarımsal sulama abonesinin 3 yıl ve öncesine ait tarımsal sulama borçlarında yüzde 100’e varan oranda faiz indirimi kolaylığının sunulduğunu ifade eden Aksa Elektrik Malatya İl Müdürü Mustafa Gel, vadesi geçmiş, borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin, 15 Eylül 2018 tarihine kadar en yakın müşteri hizmetleri ofislerine giderek yüzde 100’ e varan oranlarda faiz affı kampanyasından kolayca yararlanabileceklerini söyledi.

Çiftçiye yüzde 100’ e varan faiz affı

Borçlarını ödeyememiş olan 5 binin üzerindeki tarımsal sulama abonesinin 3 yıl ve öncesine ait tarımsal sulama borçlarında yüzde 100’e varan oranda faiz indirimi kolaylığının sunulduğunu ifade eden Aksa Elektrik Malatya İl Müdürü Mustafa Gel, vadesi geçmiş, borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin, 15 Eylül 2018 tarihine kadar en yakın müşteri hizmetleri ofislerine giderek yüzde 100’ e varan oranlarda faiz affı kampanyasından kolayca yararlanabileceklerini söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:50
Çiftçiye yüzde 100’ e varan faiz affı

Malatya’da tarımsal sulama dolayısıyla elektrik faturasından yakınan çiftçilere borçlarını ödeme kolaylığı sağlanıyor. Tarımsal sulama abonelik ve faiz affı hakkında bilgilendirme toplantısı yapan Aksa Elektrik Malatya İl Müdürü Mustafa Gel, önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak tarımsal sulama aboneliği hakkında bilgiler veren Gel, tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla, ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri ‘Tarımsal Sulama Aboneliği’nin kapsamında olduğunu söyledi.

İZİN BELGESİ GEREKLİ

“Aboneler, ilgili elektrik tedarik şirketlerine başvuru yaparken yer altı veya yüzey suyu kullanma izin belgesi ile sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir” diyen Gel,   tarımsal sulama abonesi olmak için gerekli evrakları şöyle sıraladı:

“Kimlik, tapu, yeraltı suyu / yüzey kullanma izin belgesi (asıl), sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna dair belge (Tarım İl Müdürlüğü), abone numarası, kara defteri, yetki belgesi (tüzel kişilikler için gerekli), imza sirküsü ( tüzel Kişilikler için gerekli)”

BÜYÜK KOLAYLIK

Tarımsal sulama abonelerine faiz affını da değerlendiren Gel, “Toplamda 17 bin üzerinde tarımsal sulama abonesine hizmet vermektedir. Borçlarını ödeyememiş olan 5 binin üzerindeki tarımsal sulama abonesinin 3 yıl ve öncesine ait tarımsal sulama borçlarında yüzde 100’e varan oranda faiz indirimi kolaylığı sunmaktadır.  Vadesi geçmiş borcu bulunan tarımsal sulama aboneleri, 15 Eylül 2018 tarihine kadar en yakın müşteri hizmetleri ofislerine giderek yüzde 100’ e varan oranlarda faiz affı kampanyasından kolayca yararlanabilmektedir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
çiftçiFaiz AffıBorçTarımMustafa GelAksaMalatya
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