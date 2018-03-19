ÇİFTÇİYE MAZOTTA YÜZDE 50 DESTEK MÜJDESİ

Ceyhan yolu üzerindeki Adana Ticaret Borsası Kompleksi`nin açılış töreni, Bakan Tüfenkci`nin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, açılıı yapılan eserin alıcı ile satıcıyı, üretici ile taciri buluşturan modern bir pazar yeri olduğunu kaydetti. Komplekste elektronik satış salonu, lisanslı depoları ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın bulunduğunu kaydeden Bilgiç, “Hayallerimizden önemli birisini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise komplekste 50 bin tonluk hububat ve mısır deposunun bulunduğunu kaydederek, ikinci aşamada bu kapasiteyi 115 bin tona çıkartacaklarını kaydetti. Ürün İhtisas Borsası`nın da yakın zamanda kurularak ürünlerin fiyatının artık Türkiye`de belirleneceğini aktaran Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde yenilenecek borsa tescil yazılımıyla da tüm oda üyelerinin cep telefonu veya bilgisayarla internetten tescil yapabileceklerini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de bu yatırımların yapımına emeği geçen herkesi tebrik etti. Hollanda`nın Rotterdam kentine yaptığı ziyaretten bahseden Sözlü, “Onların çiçek borsasını gördüğümde mutlu olmuştum. Siz koltuğunuzda otururken önünüzden araçlarla çiçekler geçiyor, tüm özellikleri belirtilmiş, nereden ithal edildikleri görülmüş. Onun ticaretini yapanlar butona bastığında o çiçek onların oluyor. Burada yapılan işin niteliği hakikaten Rotterdam`da gördüğümüz nitelikte. Adana Ticaret Borsası bölgemizin tarım ürünlerini değerlendirmesi açısından, ufuklarından dolayı, şehrimize nitelik katacak bu yatırımdan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonra da dışarıya gıpta etmeyiz. Bizim de bu çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize, bu bize bir şereftir” ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da açılışı gerçekleştirilen yatırımın üreticilere katkılar sunacağına vurgu yaparak, “Bu proje, hem alım satım yapanlara hem ülkemize çok ciddi katmadeğer sağlayacaktır. Adana`da yetişen ürünlerin gerçek piyasaları burada belirlenecek, ulusal ve uluslararası piyasaya referans olacaktır. Adana`nın tarımsal alandaki gücüne güç katacaktır. Bu kompleksin Adana`ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Adana`nın verimli ve bereketli topraklarına atıfta bulunarak sözlerine başladı. Adana Ticaret Borsası`nın 1913 yılında kurulduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, Adana`nın pamuk, buğday, soya fasulyesi, arpa, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezi olduğuna dikkat çekti.

Adana`nın pamuk merkezi olduğunu kaydeden Tüfenkci, önümüzde kente dönem lisanslı depo yapılacağını söyledi. Türkiye`de tarım ticaretinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Sizler öneri getireceksiniz, yol göstereceksiniz, hükümet olarak da biz sizin önünüzü açacağız. Her zaman üreticinin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bu sene başında başbakanımızın açıkladığı gibi mazotun yüzde 50`sini biz vereceğiz. Buradaki amacımız üretimi artırmak. Yeter mi? Yetmez. Dünyanın önemli, dünyanın gittiği yere yani lisanslı depolara biz gidiyoruz ve lisanslı depolara verdiğimiz desteklerle de özellikle tarım ticaretinin desteklenmesi noktasında önemli gayretler gösteriyoruz" dedi.

Hedef 9 milyon ton kapasite Lisanslı deponun başta çiftçiler, üreticiler, ikinci olarak da tarım sanayisiyle iştigal eden sanayiciler için olduğunu bildiren Tüfenkci şöyle devam etti: "Onların depo maliyetlerinden kurtarıyoruz. Tıpkı çiftçilerimizi kurtardığımız gibi. Türkiye için de şu faydası var, biz israfı önlüyoruz. Biz, tarım ürünlerindeki kaybı önlüyoruz. O kaybı önleyerek hem üreticilere kazandırıyoruz ama aynı zamanda tüketicilere de kazandırıyoruz. Lisanslı depolarla neler getiriyoruz? Lisanslı depo yapan herkes ülkenin neresinde yaparsa yapsın, 5. depo teşvik yatırımlarına aldık. 10 milyon liraya kadar faizsiz kredi veriyorduk, şimdi 20 milyon liraya kadar çıkardık. Lisanslı depo kapasitemiz 1 milyon 700 tona ulaştı. Kuruluş izni almış 106 şirketin tamamının lisans alması durumunda hedef 9 milyon 500 ton kapasitedir. Dünyanın en büyük sanayi ülkeleri aynı zamanda dünyanın en büyük tarım ülkeleri. ABD önemli bir sanayi ülkesidir ama aynı zamanda önemli bir tarım ülkesidir. Rusya da Çin de Avrupa Birliği ülkeleri de böyle. Bizler tarımı bir kenara bırakamayız. Sanayileşirken tarımın da stratejik bir ürün gamı olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım." busabahmalatya.com