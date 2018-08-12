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CHP'de seçim kritiği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt ve Battalgazi Başkanlığı tarafından genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 24 Haziran seçimleri değerlendirildi.

CHP'de seçim kritiği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt ve Battalgazi Başkanlığı tarafından genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 24 Haziran seçimleri değerlendirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:38
CHP'de seçim kritiği

CHP il binasında düzenlenen toplantıya, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın yanı sıra, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Pektaş, Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "İlçelerimizin danışma kurulu toplantılarını gerçekleştiriyoruz. CHP geçmişten bugüne kendi içinde en çok tartışan en çok konuşan ve bu tartışmaları zaman zaman en üst seviye de yürüten bir siyasi parti. Ama sonuçta bir yere oturtan ve sonuçları iyi analiz eden ve bunu geleceğe yorumlayabilen ve her zaman da değişimi dönüşümü sağlayabilen 95 yıldır bu ülkenin unsuru olarak siyasi yaşamına devam eden bir parti. Bu danışma kurullarında geride bıraktığımız seçimi değerlendiriyoruz. Nerede eksiğimiz varsa onları konuşuyoruz. Hazırladığımız raporları genel merkezimize ileteceğiz. Daha sonra partimiz İl başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Seçim sonuçlarını analiz etmek amaçlı toplantılar devam edecek. Önümüzdeki yerel seçimde daha güçlü bir şekilde hazırlanmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

24 Haziran seçim öncesi dile getirdikleri kaygıların gerçekleşmeye başladığını ifade eden Kiraz, "Cumhuriyet tarihinin en derin, en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Geçmiş ekonomik krizleri hatırladığımızda o zaman ki hükümetler sorumlu tutulurdu. Bu krizler hükümetlerin devrilmesine sebep olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada hükümet bu krizlerden kendini sorumlu tutmuyor, dış güçlerin oyunu olarak değerlendiriyor. Şuanda yaşandığımız krizin baş sorumlusu AK Parti hükümetidir, bizi yönetenlerdir" diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpSeçim Kritiği
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