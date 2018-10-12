“Cezalarla birlikte eğitim de verilmeli”

Trafik sorununa AK Parti, neşter atıyor. trafik kurallarına uymayanlara büyük oranda ceza getirecek olan AK Parti’nin, hazırladığı kanun teklifi, el freni çekerek aracı kendi etrafında çevirenlerden, makas atan, ters şeritten giden, egzoz patlatan veya emniyet şeridini ihlal eden, trafikte bulunan hurda araçlara ve yaya geçidinde önceliği yayalara vermeyen araçlara kadar her şeyi kapsıyor. Çok yüksek trafik cezası içeren kanun teklifi hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

Hazırlanan kanun teklifinin çok iyi olduğunu dile getiren Başkan Kutsal, cezaların artırılması ve bu cezaların uygulanmasının insanları trafik kurallarına uymaya zorlayacağını söyledi.

CEZALAR UYGULANMIYOR

Trafik cezalarının uygulanmasının gerekliliğini savunan Başkan Kutsal, “Hazırlanan teklifte cezalar bayağı etkili. Bu etkinin devam etmesi için bu teklifin kabul edilmesi ve cezaların uygulanması gerekiyor. Ancak cezalar uygulanmıyor. Malatya İnönü Caddesi’ni görüyoruz. Caddede 2 taraflı park yasağı bulunuyor. Fakat yüzlerce araç orada park ettiği halde o araçlara en ufak bir ceza yok. Bazı insanlar trafik cezasını umursamıyorlar. Kırmızı ışıkta geçen, şehir içerisinde aşırı hız yapan, drift atan sürücülere sadece para cezası değil, ayrıca bunların bir eğitime alınması lazım. kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsünü 2 gün, 60 saatlik bir eğitime alsak, o sürücü bir daha kırmızı ışıkta geçmez. Drift atan sürücünün 6 aylığına, bir yıllığına ehliyetinin elinden alınmasını ve bir eğitimden geçtikten sonra ehliyetinin tekrar verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

CEZALARIN ARTTIRILMASI İYİ

Trafik cezası yanında eğitimin önemine de dikkat çeken Başkan Kutsal, “Trafik cezalarının artmasını neden istiyoruz, ölümleri, yaralanmaları, engelli kalmaları önlemek için. Hayatımızı daha yaşanabilir hale getirmek için. Ama şimdi sadece para cezası verip de, insanları para cezasıyla korkutmak yeterli değil. Mesela sarhoş olarak araç kullanmak. Bu cinayete kasten yönelmektir. Adam içiyor, içiyor,direksiyona geçiyor. Birine çarpıp öldürüyor. 2 yıl yatıyor ve çıkıyor. Bu ise diğer insanları içten yaralıyor. Düşünün ki, kaldırımda yürürken bir adam son sürat gelen bir araç çarpıyor ve adam yaşamını yitiriyor. Bu adamın yakınlarının düştüğü hale bir bakınız. Adama çarpan sürücü 2 yıl sonra cezaevinden çıkıyor ve tekrar araba kullanmaya hatta ve hatta yine birinse çarparak öldürüyor. Bunu engellemek için tüm trafik cezalarının uygulanması gerekiyor. Ben cezaların artırılmasının çok çok iyi olduğunu ve bunun dışında da kurallara uymayan sürücülere eğitim verilmesinin gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.