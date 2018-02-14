Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Çankırı çeltik üretiminde Türkiye’de 10’uncu sırada

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan çeltik üretimin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla Kızılırmak ilçesinde çalıştay gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çeltik çalıştayının...

Çankırı çeltik üretiminde Türkiye’de 10’uncu sırada

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan çeltik üretimin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla Kızılırmak ilçesinde çalıştay gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çeltik çalıştayının...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:04
Çankırı çeltik üretiminde Türkiye’de 10’uncu sırada

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan çeltik üretimin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla Kızılırmak ilçesinde çalıştay gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çeltik çalıştayının açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Çakır, "Çeltik tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilen bir tahıldır. Buğday ve mısırdan sonra en fazla üretim ve tüketime sahiptir" dedi.

Çakır, Çankırı’nın çeltik üretiminde Türkiye’de onuncu sırada olduğunu aktararak, "Çankırı yaklaşık 25 bin dekar alanda 19 bin ton çeltik üretimiyle Türkiye’de 10. ili konumundadır. Ülkemizde çeltik üretimi 920 bin ton civarında olup yaklaşık 560 bin ton pirinç elde edilmektedir. Ancak Türkiye geneli pirinç tüketimi 700 bin ton civarında olduğundan her yıl 150-200 bin ton pirinç ithalatı yapılmaktadır" diye konuştu.

Çankırı’nın Çukurova’sının Kızılırmak olduğunu söyleyen Kızılırmak Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, "Bilindiği üzere ilçemiz Çankırı’nın Çukurova’sı olarak nitelendirilmekte. Bu bakımdan çok ayrı bir öneme sahip. Fakat bundan daha da önemlisi Türkiye’de çeltik üretiminin gerçekleştirildiği ender coğrafyalardan birisi. Bu nedenle çeltik çalıştayının önemi daha da büyük” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Rasim Ünan, Ziraat Yüksek Mühendisleri Serkan Yılmaz ve Melih Enginsu; çeltik tarımı ve yeni teknolojiler, yeni çeltik çeşitleri, çeltikte sorun olan yabancı otlarla mücadele, çeltik ekimi, hasadı, ilaçlanması, sulaması ve çeltik hastalıkları konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vanlı vatansever gençlerden Mehmetçiğe destek
Vanlı vatansever gençlerden Mehmetçiğe destek
TUI’den açıklama: "Türkiye rezervasyonlarında yüzde 50’lik artış var"
TUI’den açıklama: "Türkiye rezervasyonlarında yüzde 50’lik artış var"
Hava Harp Okulu son sınıf öğrencisi genç kız lösemiye yenik düştü
Hava Harp Okulu son sınıf öğrencisi genç kız lösemiye yenik düştü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim