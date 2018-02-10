Çankaya’dan işsizliğe çözüm, giyim sektörüne destek

Çankaya Belediyesi Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzaladığı protokol kapsamında giyim sektörünün ara elaman ihtiyacını karşılarken, 100. Yıl Çankaya Evi’nde açtığı kurslarda üretilen giyim ürünlerini de dar gelirli ailelere ve insanlara ulaştıracak.

Hazır giyim sektörüne ara eleman kazandırmayı, istihdam artışına katkı sunmayı amaçlayan işbirliği protokolü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş arasında imzalandı. Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İş ve İstihdam Merkezi aracılığıyla belediyemiz şu ana kadar 450 kişiye doğrudan iş imkanı sağladı. Böylesine faydalı bir işbirliğinin içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum ve bu projeden birçok insanın istihdam edileceğini umuyorum” diye konuştu.

Projeyle kalifiye eleman yetişecek

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş da Türkiye’nin en büyük ihtiyacının üretim olduğunu kalifiye eleman eksikliğinin hissedildiğini ifade ederken Çankaya Belediyesi’nin sorumluluk alarak bu protokolü imzalamasından dolayı teşekkür etti.

100. Yıl Çankaya Evi’nde kurulan atölyede 15’şer kişilik gruplar halinde 400 kursiyer 1 senelik eğitimle oluşturacakları giyim ürünlerini dar gelirli insanlara ulaştıracak.

Atölyede oluşturulacak gruplarda eğitim almak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’ne başvurarak (4588900/1070-1071) bilgi alabiliyor.