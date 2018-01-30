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“CANIMIZLA DEĞİL AMA KANIMIZLA ORADA OLACAĞIZ”

Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunacaklar. Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’de yapılacak kan bağışı programı hakkında konuşan Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu.

“CANIMIZLA DEĞİL AMA KANIMIZLA ORADA OLACAĞIZ”

Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunacaklar. Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’de yapılacak kan bağışı programı hakkında konuşan Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:25
“CANIMIZLA DEĞİL AMA KANIMIZLA ORADA OLACAĞIZ”

Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla okullarında bir kan bağışı kampanyası başlatmak istediklerini ifade eden Başkan Bilici, canlarıyla orada olamadıklarını ama kanlarıyla orada olmak istediklerini söyledi.

GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU

 Başkan Bilici, “Bu kampanyamız Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı olarak tüm sendikamızın desteğiyle yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuz öğretmen ve idarecileri de bu kampanyaya destek olacaklar. Kampanyamızı bölgemizde de duyurduk. Muhtarımızla iletişeme geçtik ve kendisi kan bağışı yapabilecek insanların bu kampanyaya katılması için gerekli girişimlerde bulundu. 30 Ocak’ta Saat 11.00 İla 16.00 arasında okulumuzun girişinde Kızılay’ın kan bağışı kampanyasını başlatacağız. Hepinizi bekliyoruz. Kan bağışı bizim için önemli. Şu anda Kızılay da Afrin’de. Askerimizin bulunduğu her yerde Kızılay’ımız var. ve onların varlıklarına bizim de bu şekilde desteğimiz olsun istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleriZeytin Dalı HarekatıTürk Kızılay
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