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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜNÜ

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak, bir asır önce Çanakkale Zaferiyle destan yazan Türk ordusunun bugün de destan yazmaya devam ettiğini vurguladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜNÜ

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak, bir asır önce Çanakkale Zaferiyle destan yazan Türk ordusunun bugün de destan yazmaya devam ettiğini vurguladı.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 15:41
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜNÜ

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma Günü'nün Çanakkale Zaferinin dünyada benzeri olmayan bir zafer olduğunu belirterek, bu zaferin her yönüyle örnek alınması gerektiğini ifade etti. Zaferin 103 yıl dönümünü kutlayan Çakır, "Tarih boyunca dünyaya hak ve adalet dağıtan ecdadımız, haksızlığın ve zulmün karşısında durmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun zayıf düştüğü son zamanlarında topraklarımızı paylaşmak isteyen emperyalist güçlere karşı amansız bir mücadele veren ordumuz, Çanakkale’de, savaş tarihine altın harflerle geçen bir destan yazmıştır. Onca imkansızlık ve yokluğa rağmen yazılan bu destan, inancın ve bağımsızlığın eseridir. Ordu-millet el ele vererek kendisinden sayı ve imkan olarak kat kat üstün olan düşmanı toprağa ve denize gömen bu şanlı millet, aynı destanı bir asır sonra da yazmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Afrin Harekatı'nın da zaferle taçlandırılacağını vurgulayan Çakır, ""Suriye topraklarında ülkemize ve bölgemize karşı saldırılar yapan terör örgütleri ve onun destekçileri, kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bir bir bertaraf edilmektedir. Bilinmelidir ki Çanakkale muharebesini zaferle taçlandıran bu İslam Ordusu, Allah’ın izniyle Afrin Harekatını da zaferle taçlandıracaktır. Bu inanç, bu vatan sevgisi, bu hak ve adalet anlayışı bizde olduğu müddetçe zalim ve haksıza karşı zaferlerimiz daim olacaktır.

Bu duygularla Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını bütün kalbi duygularımla kutlarken, başta Çanakkale Savaşı’nda toprağa düşen 250 bin şehidimiz olmak üzere, o günden bugüne vatan savunmasında ve görevi başında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

( Bülten) busabahmalatya.com 

 

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