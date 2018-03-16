Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117327
ALTIN
165.905
DOLAR
3.9114
STERLİN
5.4496
EURO
4.8159

 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Çanakkale Zaferi kahramanlığın anıtlaşmış örneğidir" ifadelerini kullandı.

 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Çanakkale Zaferi kahramanlığın anıtlaşmış örneğidir" ifadelerini kullandı.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 15:38
 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ

Başkan Bülent Avşar, mesajında Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü kutlayarak, "Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ile tarihe sığmayacak kadar büyük olan Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz. Milletimizin yiğitlik ve kahramanlıklarla bezenmiş muhteşem tarihinde, Çanakkale Zaferinin seçkin ve çok önemli bir yeri vardır. Bu zafer Milletimizin inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisinin ölümsüz bir destanı ve gerektiğinde vatanı uğruna seve seve ölüme koşmasının ve kahramanlığının anıtlaşmış örneğidir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferinde milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, bağımsızlığı ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde dönemin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı silahlara karşı hiç tereddüt etmeden tüm varlığını vatan savunmasına feda ederek canı pahasına mücadele vermiş, Çanakkale Zaferinin destanını yazmıştır. Bu büyük zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve bağımsızlık tutkusu vardır. Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimize minnet ve şükran borcumuzu ödemenin yolu bize emanet edilen aziz vatanımıza, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü ve Şehitler Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 16.03.2018 15:40
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferinin 103. Yıl DönümünüBülent AvşarÇANAKKALE ZAFERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜNÜ
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜNÜ
NÜFUSUMUZUN YÜZE 9’U YAŞLI
NÜFUSUMUZUN YÜZE 9’U YAŞLI
Ankara’da Kastamonu Günleri
Ankara’da Kastamonu Günleri

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim