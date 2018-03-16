 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ

Başkan Bülent Avşar, mesajında Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü kutlayarak, "Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ile tarihe sığmayacak kadar büyük olan Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz. Milletimizin yiğitlik ve kahramanlıklarla bezenmiş muhteşem tarihinde, Çanakkale Zaferinin seçkin ve çok önemli bir yeri vardır. Bu zafer Milletimizin inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisinin ölümsüz bir destanı ve gerektiğinde vatanı uğruna seve seve ölüme koşmasının ve kahramanlığının anıtlaşmış örneğidir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferinde milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, bağımsızlığı ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde dönemin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı silahlara karşı hiç tereddüt etmeden tüm varlığını vatan savunmasına feda ederek canı pahasına mücadele vermiş, Çanakkale Zaferinin destanını yazmıştır. Bu büyük zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve bağımsızlık tutkusu vardır. Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimize minnet ve şükran borcumuzu ödemenin yolu bize emanet edilen aziz vatanımıza, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü ve Şehitler Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com