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ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar Mahallesi’nde bulunan Esnaf İşhanı’nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, çalışmaların kısa bir sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. 

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar Mahallesi’nde bulunan Esnaf İşhanı’nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, çalışmaların kısa bir sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. 

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:13
ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, bazı birim müdürleri ve esnaflarla birlikte Akpınar’da bulunan Esnaf İşhanı’ndaki yeniden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

TEMİZ, BAKIMLI İŞ YERLERİ

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Esnaf Han’daki yapılan çalışmaları yerinde görüp inceleme amacıyla buraya geldik. Kısa zaman içerisinde bitirilecek. Çerçevelerin değiştirilmesi, taban düzenlenmesi, havuz düzenlenmesi, boya,  badana ve diğer işlemler yapılmış bitmiş.  Herhalde hafta sonuna kadar da eksik kalan kısımlar tamamlanır. Ve burası hakikaten iç açıcı refah bir hale gelir. İnsanlarda burada oturmaktan, alışveriş yapmaktan ve burada hizmet bulmaktan mutlu olabileceği bir çarşı ortamı oluşur. Netice itibariyle çarşılarımızın izbe, köhne, kendi haline terk edilmiş, madde bağımlılarının yararlandığı bir şekilde değil, herkesin severek, isteyerek, güvenle gittiği ve her gittiğinde içinin açıldığı, alışveriş yaptığı zaman mutlu olduğu ve çalışan esnafında oturduğu yerde huzurlu ve mutlu olduğu, temiz, tertipli, bakımlı iş yerleri olması, aynı zamanda hizmet sunmaları ve hizmet alanlarının da orada huzur atmosferinden faydalanmaları gerekir. Bizim buradaki amacımız kendi haline terk edilmiş çarşılarımızın, temizliği ile, tertibi ile, boyası ve badanası ile,  düzeni ile, yeniden dizaynı ile, düzgün hale getirilmesidir. Bu konuda esnaflarımız sağ olsunlar buradaki çalışmalarda her konuda yardımcı oluyorlar” dedi.

ÇEVREMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Esnaf İşhanı esnaflarından Ekrem Başar ise, “Başkanımızın hanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.  Bütün arkadaşlarım adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” derken, Mehmet Dolaş isimli esnaf da, “Başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine ve çalışan arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Allah herkesten razı olsun. Bundan sonraki süreçte de Başkanımız ile birlikte esnaflarımıza ve çevremize faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
çalışmalarBattalgaziSelahattin Gürkan
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