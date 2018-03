ÇALIK, TIP BAYRAMI’NI KUTLADI

Çalık, mesajında, “Hekimlik, zorlu bir eğitim sürecinden sonra kutlu bir görevi icra eden mesleklerin başında gelmektedir.Her türlü zorluğa rağmen büyük bir fedakârlık örneği ile insan hayatına dokunan hekimlerimiz, toplumları sağlığına kavuşturmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Sağlık, bireyler ve toplumlar için vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sağlık çalışanları da toplumların nezdinde büyük öneme sahiptir. Tıbbi standartların niteliği, etkinliği ve kalitesi ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılıdır. AK Parti olarak, sosyal devletin en önemli gereği olan ‘sağlığa’ yapılan yatırımın, toplumun istikbaline yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız. Hatırlamakta fayda var; derme çatma hastaneler, hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemler, bulunamayan ilaçlar eski Türkiye’nin en somut örneklerindendi. İktidara geldiğimiz 2002 yılı itibariyle her alanda olduğu gibi ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı hayata geçirerek köklü ve etkin reformlara imza attık. Sağlığın bir lüks olmadığını vurguladık, herkesin sağlık hakkını sonuna kadar kullanabilmesinin önünü açtık. Ve şimdi dünya sağlık otoriteleri tarafından parmakla gösterilen Türkiye, savunma sanayiinde olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli ilaçlarını yapma çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. İnşallah Türkiye, kendi ilacı ile sadece kendi toplumunu değil, dünyanın her köşesinde derman arayan insanlara şifa dağıtmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Zeytin Dalı Harekatı’nda hiç çekinmeden canını ortaya koyarak mücadele eden Mehmetçiklerimizle birlikte görev yapan doktorlarımıza ve sağlık personelimize olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor; bir can kurtarmayı insanlığı kurtarmakla bir tutan anlayış ile mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com