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ÇALIK'TAN YAŞLILAR HAFTASI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık Yaşlılar Haftası nedeniyle  bir mesaj yayımladı.

ÇALIK'TAN YAŞLILAR HAFTASI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık Yaşlılar Haftası nedeniyle  bir mesaj yayımladı.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 17:35
ÇALIK'TAN YAŞLILAR HAFTASI MESAJI

Çalık  mesajında ' Yaşlılarımız, dünümüz ile yarınlarımız arasında gönül köprüsü olmalarının yanı sıra birer hayat rehberlerimizdir.'' ifadesini kullandı.

Çalık'ın mesajında şu ifadeler yer aldı.
''Onların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün toplumlar istikballerine yön vermekte, yaşamlarını şekillendirmektedirler.
Ecdadımızdan aldığımız vicdani mirasla çınarlarımıza saygıda kusur etmemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, memnun etmek ve hayr dualarını almak toplumsal bir görev olduğu gibi aynı zamanda insanlık görevidir.

Sosyal Devlet ilkesini gerçek anlamda ilk kez 2002 yılında milletimizle tanıştıran AK Parti, yaşlılarımızın kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam etmektedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2004 yılında kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) bunun en somut örneğidir. AK Parti olarak yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığının ve yaşlılık dönemine ilişkin konuların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Başkanlığı’mız bünyesindeki YKM’miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan çınarlarımıza yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin varlığı ülkemizin dört bir köşesinde yaygınlaştırmış, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri ilk kez hükümetlerimiz döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitime kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle; toplumların hafızası olan yaşlılarımızın, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip olduğunu önemle hatırlatıyor, onları belirli gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlanmasını, ilgi ve alaka gösterilmesini özellikle vurguluyorum.
Bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Rabbim’den tüm yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum.''(Bülten) busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 17.03.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
Yaşlılar HaftasıÖznur Çalık
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