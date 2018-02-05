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 Çalık'tan Başkan Atilla'ya ziyaret 

Malatya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. 

 Çalık'tan Başkan Atilla'ya ziyaret 

Malatya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
 Çalık'tan Başkan Atilla'ya ziyaret 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, heyeti protokol kapısında karşıladı.


Konuklarını makam odasında ağırlayan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Atilla'nın kentte önemli hizmetler yaptığını belirterek, Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.Başkan Atilla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindekiler Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açılış kurdelasını kesti.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Milletvekili Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla
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