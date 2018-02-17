ÇALIK: BİZ SINIRLARIMIZI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ

AK Parti Genel Bakan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Terör örgütlerinden o bölgeyi temizleyene kadar operasyona devam edeceğiz." dedi.

''SULAMA SUYU AÇIKLAMASI''

Malatya’nın sulama suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirten Çalık, Battalgazi ilçesinde Karakaya Baraj Gölüne yakın noktada Alişar Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan 1 adet pompa istasyonu ve Yükleme havuzu ile Şahnahan B-C sulama kanallarına Karakaya Baraj Gölünden pompaj ile su takviyesi yapılacağını belirterek, “Bu proje çok önem arz ediyordu. 19 Ocak’ta bunun ihalesi yapıldı ve yüklenici 150 gün süre verdi. İnşallah Temmuz ve Ağustos aylarında bu bölgemizde sulamayla ilgili her hangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacağız.” dedi.

Çalık, Battalgazi ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi7nin 200 yataklı olarak planlandığını, ancak projede yatak sayısını 300’e çıkartmak için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, “Bütün çalışmaları tamamladık, bizim talebimiz buranın 300 yatak kapasitesine çıkartmaktır. Bunun takibini yapıyoruz.” diye bilgi verdi.

''20 OCAK'TA AFRİN'E GİRDİK''

Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine yönelik yapıldığını hatırlatan Çalık,”Orada bir terör örgütü var ve 911 kilometrelik sınırımızı terör örgütü işgal etmek istiyordu,. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz sınırlarımızı korumakla mükellefiz. Kendi sınırlarımıza dikilen gözleri yerinden söker ve gözlerini çıkarırız. Sınırlarımıza dokunmasınlar, sinirlerimizi oynatmasınlar. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ve buna inanmadılar. Bir gece ansızın 20 Ocak'ta Afrin'e girdik. Allah'a hamdolsun aynı Fırat Kalkanı'ndaki gibi emin adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütlerinden o bölgeyi temizleyene kadar operasyona devam edeceğiz. Bu bizim hem vatan borcumuz, hem millet borcumuz, hem devlet borcumuz, hem bayrak, hem ezan borcumuzdur. Bu milli ve yerli duruşu gerektirir. Milli duran, yerli duran herkes ile emin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu milli ve yerli duruş nedeniyle hassaten şükranlarımı iletiyorum, Allah razı olsun.” diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında 13 ilçenin ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir araya gelen Çalık, “Yola çıktığımızda 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedik ve çok şükür de öyle oldu. Yapısal reformlarla, fiziksel gelişmeler, demokraside attığımız adımlarla birlikte aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir adımı beraber attık. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Şimdi 2019'a giderken ilk kez milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Çalık, Battalgazi Gençlik Kollarına yaptığı ziyarette ise, “İletişimin en iyisi ve en güzeli yüz yüze yapılan direk iletişimdir. Ne sosyal medyadır, nede geleneksel görsel ve yazılı medyadır. Direk kapı kapı dolaşmanız lazım. Gençlerin tamamına ulaşmamız lazım. Gençlik teşkilatlarımızı güçlendirmek lazım” dedi. Çalık, Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat’ta katılacağı AK Parti İl Başkanlığı kongresi için Gençlik kollarının gereken çalışmaları yapacağına inandığını ifade etti.(Bülten)busabahmalatya.com