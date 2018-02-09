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ÇAKIR KONUK OLDU

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi’ toplantısının bu ayki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır oldu. 

ÇAKIR KONUK OLDU

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi’ toplantısının bu ayki konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır oldu. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 15:41
ÇAKIR KONUK OLDU

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen ‘Dost Meclisi’nde sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan hizmetleri detayları ile anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler veren Çakır, Malatya’nın daha hızlı gelişebilmesi adına projeler ortaya koyduklarını söyledi. Şehrin geleceğine yönelik mastır planlarının da yapıldığını kaydeden Çakır, “Büyükşehir oluşumumuzun en büyük temellerinden birisi de bu. Bir şehrin geleceğine yönelik, mastır planları çerçevesinde alt ölçekli, planlarımızı ve hedeflerimizi buna göre yapma fırsatları ortaya çıkıyor” dedi.


Malatya’nın 30 yıl öncesinde büyükşehir olması durumunda bugün kentin dokusunun çok daha farklı olabileceğini ifade eden Çakır, “Ama hiçbir şeyde geç kalmış değil, bizlerde bu geç kalmışlığı ortadan kaldırmak için çok yoğun çalışma temposuna girdik” ifadelerine yer verdi. 100 bin ve 50 bin ölçekli mastır planlarının onaylandığını belirten Çakır, 25 ve 5 bin ölçekli planların ise hazırlanmak üzere olduğunu ifade etti. İlçeler dahil olmak üzere çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Çakır, MASKİ çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. MASKİ’nin Türkiye’nin en iyi kurumsal idarelerinden biri haline geldiğini belirterek, “Biz Malatya nüfusunun 2040 yılında 1,5 milyon civarında olacağı hesaplamasıyla çalışmaları yapıyoruz. Avrupa’daki standartları dikkate alarak çalışmalarımızı planlamak zorundayız” diye konuştu.Toplantıya MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 09.02.2018 16:21
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