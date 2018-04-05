Büyükşehirden hayvancılığa destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın canlandırılması ve gelişiminin sağlanması konusunda üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Lâdik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde faaliyet gösteren hayvan çitliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aynı zamanda mahalle muhtarı olan çiftlik sahibi İdris Gökhan Şen’den çiftlik hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, “Değerli muhtarımız dışarıdan 150 adet büyükbaş hayvan ithal etmiş. Diğer hayvanlarla birlikte toplam da 218 büyükbaş hayvanı var. Böyle işletmelerin çoğalması gerekiyor. Hep söylüyorum; kırsal ekonominin canlanması ve mahallelerimizdeki rençperliğin yeniden canlanması, buralardaki gelir getirecek üretim çeşitliliğinin artırılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yönde önemli adımlar atıyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda her türlü desteği vererek üreticilerimizin yanında oluyoruz. Böyle güzel bir büyükbaş hayvan çiftliğini kurarak köydeki yaşamı canlandıran muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu ülkede her zaman köylerden kente göç oldu. Bunu tam tersine çevirmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

Çiftlik sahibi ve Büyükalan Mahallesi Muhtarı İdris Gökhan Şen de ailesinin eskiden beri hayvancılıkla uğraştığını ve bu mesleği çok iyi bildiklerini ifade ederek, “Sayın Başkanımıza ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ederim. Ben köye kesin dönüş yaptıktan sonra zaten iyi bildiğim bu üreticilik işine ağırlık verdim. Yanımda sigortalı 2 işçi çalışıyor. Amacım bu işi daha da geliştirerek ileride entegre bir tesis haline getirmek” şeklinde konuştu.

Ziyarete Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Cüneyt Yalçınkaya da iştirak ettiler.