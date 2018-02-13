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Büyükşehir’de muhtarlar buluşması devam ediyor

Mamak’ta atıl durumdaki bin 140 gecekondunun kısa sürede yıkılacağını söyleyen Başkan Mustafa Tuna, ulaşım problemini çözmek içinde yeni otobüsler alınacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir’de muhtarlar buluşması devam ediyor

Mamak’ta atıl durumdaki bin 140 gecekondunun kısa sürede yıkılacağını söyleyen Başkan Mustafa Tuna, ulaşım problemini çözmek içinde yeni otobüsler alınacağı müjdesini verdi.

13 Şubat 2018 Salı 15:22
Büyükşehir’de muhtarlar buluşması devam ediyor

Mamak’ta atıl durumdaki bin 140 gecekondunun kısa sürede yıkılacağını söyleyen Başkan Mustafa Tuna, ulaşım problemini çözmek içinde yeni otobüsler alınacağı müjdesini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören ve beraberindeki 30 kişilik muhtar heyetini makamında kabul etti. Göreve geldiği günden itibaren Başkent’teki muhtarlarla sık sık bir araya gelen Başkan Tuna, ilçe sorunları muhtarlardan dinliyor.

Mamak’ın gündeminde kentsel dönüşüm var

Ulaşımdan asfalta, alt yapıdan sosyal tesis taleplerine kadar birçok konunun masaya yatırıldığı toplantının ana gündemini ise Mamak’ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturdu.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılacak olan konutların ve ihale süreçlerinin hızlandırılması yönündeki talepleri not alan Başkan Tuna, proje çalışmalarının hızlandırılarak devam edeceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm pojesi kapsamında hak sahipleri ile anlaşma yapılarak, boşaltılan atıl gecekonduların ivedilikle yıkılması konusunda da gerekli planlamaların yapıldığını belirten Başkan Mustafa Tuna, “ Bin 140 gecekondunun yıkımına yakın bir zaman içinde başlanacak” dedi.

Mamak’a ulaşım müjdesi

Mamaklı muhtarların kentsel dönüşüm konusunun dışında gündeme getirdiği bir başka başlık ise ulaşım oldu. Kentsel dönüşümün ardından yapılan konutlarla birlikte bölge nüfusunda artışın olduğuna ve bu nedenle otobüs seferlerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken muhtarlara müjde veren Başkan Tuna, "Yeni otobüs almamız gerekiyor, onun için de biraz derman gerekiyor. Yeni otobüs alma işleriyle uğraşıyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Vatandaş haklı. Bir de bu banliyo hattı devreye girince inşallah ulaşımda bir rahatlama getirecek” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını doğrudan Başkan Tuna’ya iletme fırsatı bulan muhtarlar, toplantının sonunda Başkan Tuna’ya kendi fotoğrafının işlendiği ışıklı bir pano hediye etti.
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