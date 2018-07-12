Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 40°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Büyükşehir, yine o vakfa kiraladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Beşkonaklar’da bulunan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın yeniden Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına 10 yıllığına protokol karşılığı kiraya verilmesi kabul edildi. Bilindiği gibi Ensar Vakfı, Karaman'da gerçekleşen 45 çocuğa tecavüz skandalı ile 2016’da gündeme gelmişti.

Büyükşehir, yine o vakfa kiraladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Beşkonaklar’da bulunan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın yeniden Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına 10 yıllığına protokol karşılığı kiraya verilmesi kabul edildi. Bilindiği gibi Ensar Vakfı, Karaman'da gerçekleşen 45 çocuğa tecavüz skandalı ile 2016’da gündeme gelmişti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:47
Büyükşehir, yine o vakfa kiraladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında yapılan Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeni hükümet sisteminin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bu milletin her daim gücünü artırsın. İslam ümmetinin ve bütün mazlum halkların umuduyuz. Tekrar yeni hükümet sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Polat’ın konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

TAHSİSLER GÖRÜŞÜLDÜ

Gündem maddeleri içerisinde bulunan; Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde bulunan ilkokul binasının Gönül Köprüsü Ortak Projesi kapsamında Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfına 5 yıllığına protokol karşılığı kiralanmasına, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına 10 yıllığına protokol karşılığı kiraya verilmesi, Akçadağ Kozluca Kültür Merkezi 130 metrekarelik zemin kazının 25 yıllığına 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak kullanılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi görüşülerek karara bağlandı.    

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Etüd, Proje ve Keşif Şube Müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlanması kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Toplantısının ikinci oturumu 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya BüyüksehirDarendeGönül KöprüsüBeşkonaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'nın büyümesi, gelişmesi konuşuldu
Malatya'nın büyümesi, gelişmesi konuşuldu
Malatya ‘Müzik Hayattır’ programına konuk oldu
Malatya ‘Müzik Hayattır’ programına konuk oldu
Arguvan'a Nazım Hikmet heykeli
Arguvan'a Nazım Hikmet heykeli
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim