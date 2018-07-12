Büyükşehir, yine o vakfa kiraladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında yapılan Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeni hükümet sisteminin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bu milletin her daim gücünü artırsın. İslam ümmetinin ve bütün mazlum halkların umuduyuz. Tekrar yeni hükümet sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Polat’ın konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

TAHSİSLER GÖRÜŞÜLDÜ

Gündem maddeleri içerisinde bulunan; Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde bulunan ilkokul binasının Gönül Köprüsü Ortak Projesi kapsamında Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfına 5 yıllığına protokol karşılığı kiralanmasına, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına 10 yıllığına protokol karşılığı kiraya verilmesi, Akçadağ Kozluca Kültür Merkezi 130 metrekarelik zemin kazının 25 yıllığına 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak kullanılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Etüd, Proje ve Keşif Şube Müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlanması kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Toplantısının ikinci oturumu 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.