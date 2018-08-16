Büyükşehir vatandaşları bilinçlendiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Soykan Parkı’na bir stant açarak vatandaşları, atık piller, görüntü, hava gürültü kirliliği, atık yağ ve sivrisinekle mücadele konusunda bilinçlendiriyor. Malatya’nın çeşitli yerlerine kurulan stantlarla broşür ve değişik hediyelerin verildiği etkinlik hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü’nün yaptığı faaliyetleri vatandaşlara tanıtmak için bu etkinliği yaptıklarını ifade eden Başkan Polat, yaptıkları eğitim faaliyetlerini onlara sunmak olduğunu söyledi.

310 BİN NÜFUSU AYDINLATIYORUZ

Başkan Polat, bu hizmeti vermekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu tanıtım faaliyetleri içerisinde Türkiye'de ilk defa açmış olduğumuz Malatya Çevre Entegre Tesisi’nin tanıtımı elamanlarımız tarafından yapılarak vatandaşlarımıza bilgi verilmekte ve bu konuda vatandaşlarımızı aydınlatmaktır. Bu tesisimizde çöpten 12.3 megabayt elektrik enerjisi üretiyoruz. Üretilen elektrik enerjisi ile 60 bin konutu, 310 bin nüfusu aydınlatıyoruz. Bu hizmeti vermekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

EL İLANLARI, BROŞÜRLER DAĞITIYORUZ

“Diğer etkinliklerimiz içerisinde ekiplerimiz doğal yöntemlerle sivrisineklerle, tatarcıklarla mücadele, ediyor” diyen Başkan Polat, şunları kaydetti:

“Vatandaşlara nasıl mücadele edilir bu anlatılıyor. Ekiplerimiz vasıtasıyla bu konularla ilgili açılan stantlarda vatandaşlarımıza el ilanları, broşürler dağıtıyoruz. Ayrıca sitelerden gelen şikâyetleri de dikkate alarak çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları ve site güvenlik ve site yönetimine de bildiriyoruz. Bu amaçla doğal yöntemlerle sivrisinek ve tatarcıklarla da mücadele ediyoruz. Kimyasal ilaçlamalar çevreyi kirlettiği için faydalı canlılara zarar verdiği için ilaçlamayı uzatmamaya çalışıyoruz. Görüntü kirliliği konusunda da hava kirliliği, atık pil ve atık yağ konusunda da birimlerimiz tarafından açılan stantlarda vatandaşlarımızı aydınlatıcı bilgiler veriliyor, broşürler dağıtılıyor. Bu tanıtımlar esnasında da vatandaşlarımıza çeşitli materyaller dağıtarak konunun canlı tutulmasına çalışıyoruz. Şapka, bloknot, yeşeren kalem gibi hediyelerle vatandaşlarımızın çevreye duyarlı olmalarına çevreyi korumaya davet ediyoruz.” busabahmalatya.com