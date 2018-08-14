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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda Yaka Mahallesi’ne yapılacak olan GES projesi de görüşülerek kabul edildi.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda Yaka Mahallesi’ne yapılacak olan GES projesi de görüşülerek kabul edildi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:15
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısına 13 Ağustos Pazartesi günü yaptığı ikinci oturumla devam etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Saat 14.00’te gerçekleştirilen ikinci oturumda, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi’ne yapılacak olan GES projesi de görüşülerek kabul edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan Kerpiç Evleri’nden bir tanesi MESTON Kent Dizayna tahsisi konusundaki gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi. H Plaka yönetmeliği revizyonu da komisyon raporları doğrultusunda kabul edildi.

Meclis, ağustos ayı üçüncü oturumunu 14 Ağustos Salı günü saat 16.00’da yapacak. (Bülten) busbahmalatya.com

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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİToplantı
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