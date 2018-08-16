Büyükşehir Kuluncak’ta temel attı

Temel atma ve açılışlar için Kulunca ilçe meydanında bir tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile Kuluncaklı vatandaşlar katıldılar.

Törenden önce kısa bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kuluncak’ta Büyükşehir Belediyesi’nin güzel işlere imza attığını belirterek, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür etti.

YAŞANABİLİR KULUNCAK

Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, “Yapılan hizmetlerle Kuluncak daha yaşanabilir, havası suyu temiz örnek bir ilçe olmuştur. Bu tablonun ortaya çıkmasında Büyükşehir ve Kuluncak Belediyelerimizin emeği çoktur. Temeli atılacak yatırımlar Kuluncak’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kuluncak’ın 4.5 yıl içerisinde gözle görülür bir değişim yaşadığını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Kuluncak’ı ilk teslim aldığımızda bir köy havası vardı. Şimdi insanlarımızın rahatça gezebildiği, yaşadığı, dinlenebildiği güzel bir konuma getirdik” dedi.

HER İLÇEMİZ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Temeli atılacak olan bin tonluk soğuk hava deposu ve kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisinin 2019 yılı gelmeden açmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte sürekli göç veren ilçelerimizi, yaptığımız yatırım, hizmet ve projelerle yaşanabilir yerler haline getirdik. Her ilçemizin cazibe merkezi haline gelmesi için farklı yatırımlar planladık ve uyguluyoruz. Tarım ve hayvancılık şehri olan Malatya’mızın bu gelişimini ilçelere de taşıyoruz. Doğal, kültürel, sosyal gelişime ise ayrı önem veriyoruz. Kuluncak ilçemizde meydan ve çevre düzenleme çalışmaları, 102 kilometre asfaltlama, 77 kilometre yol genişletme, 99 kilometre yeni yol açma, 75 kilometre stabilize yine MASKİ Genel Müdürlüğümüz 125 kilometrelik altyapı çalışmasının 98 kilometresini tamamladı. Bu 98 kilometrelik altyapının toplam maliyeti 11 milyon TL. Kuluncak’a yatırımlar Ahmet Başkanımla başladı. Bizler de bayrağı daha yukarılara çıkarıyoruz. Soğuk Hava Deposu ve Kayısı Çekirdiği Kırma ve Eleme Tesisinin 2.5 milyon TL civarında maliyeti var. Kuluncaklı çiftçilerimiz gelecek yıl kayısı baştan olmak üzere ürettikleri her gıdayı rahatlıkla istedikleri gibi işleyip saklayabilecekler. Hiçbir yere taşımadan nerede muhafaza edeceğim derdi olmadan ekonomimize katkı sağlayacaklar” sözlerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 2.5 milyon TL. değerinde olan bin tonluk Soğuk Hava Deposu ve Kayısı Çekirdeği Kırma ve Eleme Tesisinin temeli atılıp, asfalt çalışmaları, prestij caddeler, ilçe meydanı, köprüler, menfezler, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, su depoları, sondaj kuyuları, sulama kanallarının açılış kurdeleleri kesildi. (Bülten) busabahmalatya.com