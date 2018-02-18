Büyükşehir 2017’de 813 kilometre yol çalışması yaptı

Malatya’nın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yeni yol projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da genişleterek yolların daha güvenli hale gelmesini sağlıyor. Kent merkezinde çevre yolu batı trafiğini rahatlatacak olan Tecde-MAŞTİ bulvarını hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Kuzey ve Güney Kuşak yolu projelerinde de önemli aşamaları geride bıraktı.

Kuzey ve Güney kuşak yolları

13.3 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak yolunun 3 kilometrelik Kaynarca-Şehir mezarlığı hattını hizmete açan Büyükşehir, 50 metre genişliğinde açılan bağlantı yolunu da kuzey kuşak yoluyla birleştirdi.

Güney Kuşak yolunda da yoğun bir mesai yapan Büyükşehir, Beydağı ve Kernek hattında kamulaştırılan birçok evi yıktı. Derme suyu projesiyle birleştirilen yol projesi bittiğinde şehir içi trafiği önemli ölçüte rahatlayacak.

Kırsalda önemli çalışmalar

Akçadağ ve Yazıhan ilçeleri arasında çevre yolu niteliğinde alternatif bir yol açma çalışmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi, 37 kilometre uzunluğundaki yolun 11 kilometrelik bölümünü açtı. 15 metre genişliğinde açılan yol bittiğinde Hekimhan-Sivas üzerinden havaalanı yolu 24 kilometre, Kayseri yolu ise 25 kilometre kısalacak.

Stratejik anlamda büyük öneme sahip olan Karakaya Baraj gölü ile Eski Malatya yolu da 2017 yılı içerisinde genişletilmeye başlandı. 6 metre genişliğindeki yol, 15 metre genişliğine çıkarılıyor. 8 kilometre uzunluğundaki yolun 2.7 kilometrelik bölümü genişletildi.