Büyükorhan Ericek Göletinin geçici kabulü yapıldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Ericek Göleti’nin geçici kabulü yapıldı.

14 Aralık 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Bursa Büyükorhan Ericek Göleti” işinin geçici kabulü, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kuran, beraberindeki teknik heyet ve firma yetkilileri ile birlikte gerçekleştirildi.

Temelden yüksekliği 31.5 metre, gövde ve rezervuarı mebranla kaplı olan 61.62 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj ile Ericek ve Karalar Köyü’ne ait 1.220 dekar tarım arazisi sulu tarıma açılarak, yılda 1 milyon 500 Bin lira gelir artışı elde edilecek. Su tutulmaya başlanan Ericek Göletinde sulama inşaat ihalesi maliyeti 1 Milyon 600 Bin TL, toplam maliyet ise 10 Milyon 200 Bin TL olarak kayıtlara geçti