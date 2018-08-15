Büyükelçi’den un fabrikalarına çağrı “Ya birlikte kazanalım ya da birlikte kaybedelim”

Ekmek zammını geri çekerek hem devlete hem de vatandaşlara bu zor günde yardımcı olduklarını belirten ve aynı sağduyuyu un fabrikalarından da beklediklerini söyleyen Başkan Büyükelçi, “Bu vatan hepimizin vatanı. Ya kaybedersek hepimiz kaybedelim ya da kazanırsak hepimiz kazanalım” dedi.

Dolardaki yükseliş nedeniyle una yüzde 30 civarında zam gelmesi, Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi’yi çileden çıkardı. Un fabrikalarına ne kadar ithal buğday aldıklarını ve bunun ne kadarını un da kullandıklarını soran Başkan Büyükelçi, geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalar neden olan ekmek zammıyla ilgili de konuştu. Ekmek zammını geri çektiklerini ifade eden Başkan Büyükelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da 50 kilogram un fiyatının 71 liradan, 83 liraya kadar yükseldiğini dile getiren Başkan Büyükelçi, un fabrikalarının una ne kadar ithal buğday katıp, bu kadar zammı niçin verdiklerini merak ettiğini söyledi.

4 DEFA ZAM YAPILDI

Doların yükselmesiyle birlikte una 4 defa zam yapıldığını öne süren Başkan Büyükelçi, “Doların yükselmesiyle birlikte 4 defa una zam yapıldı. Una bu kadar zam yapılması bana göre manidar ve doğru değil. Un fabrikaları buğdayın ne kadarını dolarla aldılar ben çok merak ediyorum. Bana göre bu bir fırsatçılık ve bunları sağduyuya davet ediyorum. İthal edilen buğday mutlaka vardır ama çok az. Ve bunu da ilaç gibi az kullanıyorlar. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Bu kadar zam yapmaya gerek yoktu. Buğdaylarını zaten almışlardı” şeklinde konuştu.

BU VATAN HEPİMİZİN VATANI

Ekmeğe düşünülen zammı Malatya Fırıncılar Odası olarak geri çektiklerini ifade eden Başkan Büyükelçi, bu yönde devletin bu zor gününde yanında olduklarını kaydetti ve un fabrikalarına da bir çağrıda bulundu. Başkan Büyükelçi, “Malatya Fırıncılar Odası olarak ekmeğe zam yapmayı düşünüyorduk. Ancak bu saatten sonra ekmek zammını düşünmüyoruz. Bu yönden hem vatandaşlarımıza hem de hükümetimize bu zor günlerde destek olacağız. Bu günlerde fırınlarda kullandığımız kâğıda, poşete kadar yüzde 50, una ise yüzde 30 oranında zam geldi. Buna rağmen bizler fedakârlık yapacağız. Devletimizi bu zor günde yalnız bırakmayacağız. Bu fedakârlığı fabrikaların da yapması gerekiyor. Bu vatan hepimizin vatanı. Birileri kazansın, birileri kaybetsin, böyle bir şey olamaz. Ya kaybedersek hepimiz kaybedelim ya da kazanırsak hepimiz kazanalım” diye konuştu. busabahmalatya.com