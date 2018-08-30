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BUSBAH yazdı, yetkililer harekete geçti Gülhan Teyze için el birliği…

Bir çocuk parkına kurduğu düzenle hayata tutunmaya çalışan 53 yaşındaki 3 çocuklu Gülhan Önler için Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi harekete geçti. Gazetemize konu edindiğimiz “BURASI ONUN EVİ” haberinden sonra Gülhan Önler için ellerinden geleni yapan yetkililer, Önler’in psikolojik sorunlarından dolayı birçok sıkıntı yaşadığını ifade ettiler.

BUSBAH yazdı, yetkililer harekete geçti Gülhan Teyze için el birliği…

Bir çocuk parkına kurduğu düzenle hayata tutunmaya çalışan 53 yaşındaki 3 çocuklu Gülhan Önler için Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi harekete geçti. Gazetemize konu edindiğimiz “BURASI ONUN EVİ” haberinden sonra Gülhan Önler için ellerinden geleni yapan yetkililer, Önler’in psikolojik sorunlarından dolayı birçok sıkıntı yaşadığını ifade ettiler.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:17
BUSBAH yazdı, yetkililer harekete geçti Gülhan Teyze için el birliği…

BUSABAH gazetesinde yayınlanan “BURASI ONUN EVİ” haberinde Şehit Er Ahmet Şeker Parkı’nda kaderiyle baş başa bırakılan 53 yaşındaki Gülhan Önler’in kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini bildirmişdik. Fırat Mahallesi İbni Sina Sokağı’nda bulunan parkta kalan 53 yaşındaki Gülhan Önler, birkaç parça eşya, bir-iki pet şişe su ve bazı yiyecek kırıntılarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık bir haftadır tek başına parkta çimenlerin üzerinde uyuyan ve burada yaşamaya çalışan Önler, çaresizliğini BUSABAH gazetesine anlatarak, yetkililerden yardım istemişti.

SOSYAL İNCELEME RAPORU

Bu anlamda Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi bir sosyal inceleme yaptı. Hazırlanan raporda şunlar kaydedildi:

“Kimsesiz kadın olan Gülhan Önler (kimliğini kaybetmiş bu yüzden TC numarası yok ve ezbere bilmiyor, 53 yaşında, okur yazar değil) ile yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğunu, bir böbreğinin olmadığını, iki kere evlendiğini; ilk eşinden resmi olarak boşandığını ifade etmiştir. İkinci evliliğini gayri resmi(dini nikahlı) ile yaptığını ve ikinci eşinden ise bir çocuğunun (11 yaşında MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalıyor) olduğunu beyan etmiştir. İlk evliliğinden olan çocuklarının (2 çocuk); psikolojik rahatsızlığından dolayı kendisiyle görüşmek istemediklerini, bu yüzden çocuklarının telefon ve adreslerinin kendisinde bulunmadığını ifade etmiştir. İmam nikâhlı eşinden olan çocuğunun ise kendisinin üzerine kayıtlı olduğunu ve kuruluşumuz olan MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kaldığını ifade etmiştir.

OLAYIN ÖYKÜSÜ

Gülhan Önler, ikinci eşinden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğinden olan kızı Fidan Önler ile beraber Valiliğin vermiş olduğu TOKİ’de kaldığını fakat TOKİ’deki ortamı beğenmediği için evi terk edip sokakta yaşadığını, bunun üzerine kurumumuzun kurulusu MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünün kızı Fidan Önler’i korumaya aldığını, bir ara Malatya Kadın Sığınma Evi’nde kaldığını fakat buraya uyum sağlayamadığını ifade etmiştir.

Gülhan Önler Malatya Kadın Sığınma Evi’nde kaldığını ve Malatya Kadın Sığınma Evi’nde uyum sağlayamadığını, bu yüzden Malatya Kadın Sığınma Evi’nde kalmak istemediğini ifade etmiştir.  Kendisine ‘Malatya dışında farklı illerdeki kadın sığınma evlerinden birinde kalmak ister misin?’ diye sorulduğunda ise Gülhan Önler ‘MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuğunu görmek istediği için Malatya’dan ayrılmak istemediğini’ beyan etmiştir. Tek faydalanmak istediği hizmet Huzurevi’dir fakat yaş sınırına takıldığı için Huzurevi hizmetinden yararlandırılamamıştır.

ŞİDDET ÖNLEME MÜDÜRLÜĞÜNE HAVALE EDİLDİ

Sonuç olarak basında yer alan habere istinaden 14 Ağustos 2018 tarihinde Gülhan Önler’in yaşadığı parka gidilerek gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde; kendisine kurumumuzun vermiş olduğu hizmetler anlatılarak gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmıştır. Fakat hizmet modellerinin hiçbirini kabul etmemiştir. Vaka değerlendirilmek üzere İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne havale edilmiştir.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
BusabahTekililerGülhan TeyzeEv
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