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Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kısa süre sonra ziyarete açılacak olan müzenin, şehrin köklü kültürel birikimini geleceğe taşıyacağını belirtti.Başkan Alinur Aktaş,...

Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kısa süre sonra ziyarete açılacak olan müzenin, şehrin köklü kültürel birikimini geleceğe taşıyacağını belirtti.Başkan Alinur Aktaş,...

13 Şubat 2018 Salı 12:51
Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kısa süre sonra ziyarete açılacak olan müzenin, şehrin köklü kültürel birikimini geleceğe taşıyacağını belirtti.

Başkan Alinur Aktaş, hazırlıkları süren ‘Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Aktaş, müzenin, köklü kültürel değerleri öne çıkaracağını ifade ederek, “Bursa, birçok değeriyle meşhur olduğu gibi, inşallah müzeleriyle de meşhur olacak. Şehrimizin müzeler zincirine eklenecek olan yeni bir halkayı daha hazırlıyoruz. ‘Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nin açılışını çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

Bursa’nın önemli bir müzeyi daha kazandığını belirten Başkan Aktaş, “Emeği geçenlerin yüreğine sağlık. Restorasyonu gerçekleştirildi. Bu güzel konakta, Bursa’nın tarihteki ev ortamları, yaşayış tarzı, eşyalarıyla orijinal bir mekânda sergileniyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, müzenin, hem burada yaşayan vatandaşlara hem de şehir dışından gelecek misafirlere Bursa’nın geçmişinin anlatılabileceği güzel bir mekan olduğunu vurguladı. Alipaşa Mahallesi’nde hizmet verecek olan ‘Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, şehrin kültürel değerlerinin özellikle genç kuşaklara, yaşayarak ve severek benimsetilmesini sağlayacak.
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