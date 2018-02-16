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Bursalı şehit yüzbaşı KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girmiş

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağında şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal’ın özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot...

Bursalı şehit yüzbaşı KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girmiş

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağında şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal’ın özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot...

16 Şubat 2018 Cuma 17:14
Bursalı şehit yüzbaşı KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girmiş

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağında şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal’ın özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği öğrenildi.

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra kule ile irtibatı kesilen SF-260D eğitim uçağı, Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi’ndeki boş bir araziye düştü. Düşen uçakta şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal’ın Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ikamet eden anne babası Cevriye ve İsa Bal’a acılı haberi İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit verdi.

Bal çiftinin 4 çocuğundan biri olan Yüzbaşı Yunus Bal’ın evli ve 5 yaşında kızı olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal’ın DNA vermek için İzmir’e gittiği, işlemlerin tamamlanması halinde yarın Yenişehir Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin toprağa verileceği belirtildi.

Yüzbaşı Yunus Bal’ın, özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği öğrenildi.
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