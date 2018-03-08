Bursagaz’dan Kadınlar Günü’nde keçe tasarımı

Çalışan odaklı çalışmalarıyla adından söz ettiren Bursagaz, 8 Mart Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmadı. Geleneksel hobi molaları kapsamında daha önce çini boyama, teraryum yapımı gibi faaliyetlere imza atan Bursagaz, bu kez kadın çalışanlarına özel keçe tasarımı düzenledi.

Hobi molalarını bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenleyen Bursagaz, çalışanlarını Elif Şahin’in düzenlediği keçe tasarım atölyesinde buluşturdu. 7 Mart Çarşamba günü Esentepe Genel Müdürlük binasında başlayan keçe tasarım etkinliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de devam etti. Keçe Tasarım Atölyesi’nde güzel vakit geçiren yaklaşık 250 Bursagaz çalışanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyelerini de kendi elleriyle hazırladı.

Hobi Molası etkinliklerinin artık gelenekselleştiğinin altını çizen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, “Türkiye’nin en iyi işverenleri listesinde her yıl üst sıralarda yer alan Bursagaz olarak şirketimizde çalışan kadınlar bizim için çok kıymetli. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak ve çalışanlarımızın motivasyonunu artırarak sinerji sağlamak maksadıyla başladığımız hobi molaları etkinliklerimizde bu sefer kadınlar günü temasını işledik. Sadece şirketimizdeki kadınlar için değil, erkek çalışanlarımızın anneleri, eşleri ve kızları için de keçeden taç ve broş yaptık. Eğlenceli ve verimli geçen bir bu faaliyeti daha geride bırakıyoruz. Bütün kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.