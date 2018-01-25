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Bursa, güzellikleriyle EMİTT’te görücüye çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizmcileri buluşturan EMITT Turizm Fuarı’nda Bursa Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Bursa, güzellikleriyle EMİTT’te görücüye çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizmcileri buluşturan EMITT Turizm Fuarı’nda Bursa Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:01
Bursa, güzellikleriyle EMİTT’te görücüye çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizmcileri buluşturan EMITT Turizm Fuarı’nda Bursa Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 22’inci kez ziyaretçilerini ağırlıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda kurulan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin standı vatandaşların beğenisini kazandı. Bursa’nın doğal güzelliklerinin ve tarihi yapılarının tanıtıldığı stant, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Stant görevlileri Bursa’nın güzelliklerini ve tarihi yapılarını ziyaretçilere tek tek anlattı.

“Bursa’sız EMITT düşünülemez”

Bursa’sız bir EMITT’in düşünülemeyeceğini belirterek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘‘Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Bursa Bilecik Kalkınma Ajansından aldığımız destekle bugün yerimizi aldık. Bursa Türkiye’nin nüfus olarak 4’üncü büyük şehri ama Bursa Uludağ’ıyla, denizi, tarımı ve kültür tarihiyle önemli bir turizm altyapısına sahip. Biz Türkiye’nin en büyük turizm fuarında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanımız da ifade etti, 2023 yılında 50 milyar dolarlık turizm hedefi var. Bu rakam 2017’de 26 milyon dolardı. Biz Bursa olarak inşallah bu pastanın bir kısmını alacağımızı düşünüyorum’’ dedi.

‘‘Biz, ilçemizin değerlerini anlatıyoruz’’

EMITT fuarının önemini ifade eden Başkan Aktaş, ‘‘Turizm fuarlarının ana gayesi şehrimizi ve turizm ile ilgili detaylarımızı tanıtmak. Turizmin çok farklı çeşitleri var, Uludağ bizim için başlı başına bir değer. Bunun yanında deniz, güneş ve yaşlılık turizmi de var. Termal, kültür ve tarih turizmi de mevcut Allah’ımıza şükür, Bursa’mızda her şey var. Biz bütün bu değerlerimizi anlatmanın ve daha fazla kişiyle buluşturmanın derdindeyiz. Öte yandan, alt yapımızı da güçlendirerek daha fazla kişiyi ağırlayacak alt yapı hazırlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.
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