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Bursa buğdayı Malatya’da

Arguvan Belediyesi, Belediyeye ait 150 dönümlük araziye sarı Bursa buğdayı ekti.  Yağışların az olmasına rağmen verim de oldukça iyi oldu.

Bursa buğdayı Malatya’da

Arguvan Belediyesi, Belediyeye ait 150 dönümlük araziye sarı Bursa buğdayı ekti.  Yağışların az olmasına rağmen verim de oldukça iyi oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:01
Bursa buğdayı Malatya’da

Arguvan Belediyesi, sarı Bursa buğdayı ekti. Bulgur yapımından paketlemeye kadar olan işlemi Arguvan Belediyesi personelinden oluşan ekip görev yapıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Sarı Bursa buğdayı gibi yok olmakta olan ürünlerimizin üretimini yapmaktan ötürü mutluyuz. İnsanlarımız, yapacağımız doğal bulguru gönül rahatlığıyla tüketebilir. Belediye olarak insanlarımızın, doğanın sunduğu nimetlerden yararlanmasına aracılık etmeye devam edeceğiz. Yapılacak bulgurun diğerlerinden farkı ise buğdayın yetiştirilmesi aşamasında herhangi bir kimyasal gübre, zirai ilaç vs. kullanılmaması, yani yapılacak bulgurun doğal bulgur olması. Başlıca besin maddelerimizden olan buğdayın ve özellikle yok olmak üzere olan Sarı Bursa buğdayının ekimi ve hasadı Arguvan Belediyesi tarafından devam ettirilecek ve bizler de bu sayede doğal bulgur tüketmiş olacağız” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bursa BuğdayıMalatyaARGUVAN BELEDİYESİ
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