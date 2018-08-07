Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94819
ALTIN
204.660
DOLAR
5.2515
STERLİN
6.8122
EURO
6.0782

BULGURLU’NUN İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde 3 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ederken, hattın bin 300 metrelik bölümü tamamlandı. 

BULGURLU’NUN İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde 3 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ederken, hattın bin 300 metrelik bölümü tamamlandı. 

07 Ağustos 2018 Salı 10:57
BULGURLU’NUN İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde 3 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor. Bu kapsamda bin 300 metrelik bölüm tamamlandı. 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Merkez ilçeler ve 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü il ve ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez ilçeler ve diğer 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Battalgazi Bulgurlu’da önemli bir yatırıma devam ettiriyor. Bulgurlu Mahalle’mize 3 bin 800 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 300 metrelik bölüm tamamlandı. Yatırımımızın toplam maliyeti 590 bin TL. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahallemiz sağlam bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİçalışmalarıMalatyaBattalgazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Malatya’da en çok hangi isim var
Malatya’da en çok hangi isim var
Baklavacılar zam yapacak mı?
Baklavacılar zam yapacak mı?
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim