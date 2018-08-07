BULGURLU’NUN İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde 3 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor. Bu kapsamda bin 300 metrelik bölüm tamamlandı.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Merkez ilçeler ve 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü il ve ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez ilçeler ve diğer 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Battalgazi Bulgurlu’da önemli bir yatırıma devam ettiriyor. Bulgurlu Mahalle’mize 3 bin 800 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 300 metrelik bölüm tamamlandı. Yatırımımızın toplam maliyeti 590 bin TL. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahallemiz sağlam bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)