BU SUYUN RENGİ BASINÇLI BEYAZ ERKENEK FARKI

Malatya’da sulama suyu sıkıntısı devam ediyor. İçme suyu noktasında çok sıkıntı yaşamayan Malatya, kalite konusunda ise endişe yaşıyor. Bu endişeyi yaşayan yerlerden biri Doğanşehir Erkenek Mahallesi.

Erkenek Mahallesi’nde vatandaşlar, musluklarından beyaz renkte su aktığını belirterek, çözüm beklediklerini belirtiyorlar. İkamet ettikleri yerde içtiklerin suyun kaynağının doğal olduğunu belirten vatandaşlar, şimdilerde böyle bir sonunun baş göstermesinin üzücü olduğunu dile getiriyorlar.

MASKİ’YE GÖNDERİLDİ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Erkenek Mahalle Muhtarı Cengiz Yalvaç ise, MASKİ’nin tahliller yaptığını belirtti.

Muhtar Yalvaç, “3 tane değişik yerlerden, musluklardan sular aldık, MASKİ’ye gönderdik. Tahlil sonuçlarına göre sıkıntı yok. Ama suyumuz basınçtan dolayı beyaz ve şeffaf değil. Bunun için vatandaşımız biraz tereddüt yaşıyor. Tahlillere göre suda sıkıntı yok. MASKİ de depodaki suyun basınçtan dolayı bu renkte olduğunu söylüyor. Ama su bardakta bir leke bırakıyor. Bardakta bu lekenin olmaması gerekiyor. Yani tahliller temiz olmasına rağmen ben de rahat değilim” diye konuştu.

AYRAN KONULMUŞ GİBİ BEYAZ

Yaz aylarında Erkenek’in tatilcilerle dolduğunu ve bu beyaz suyun onları da tedirgin ettiğini ifade eden Yalvaç, “Bizim burada 2 tane kaynağımızdan su geliyor. 2 kaynak olduğu için acaba kaynakların birinde mi yoksa ikisinde mi sıkıntı var diye merak ediyoruz. Ben 3 değişik musluktan su aldım ve MASKİ’ye gönderdim. Özellikle birinin evinde sıkıntı büyüktü ve gidip oradan da su aldık. Ama çok büyük bir sıkıntıya rastlamadık. Suyumuzun rengi, sanki içerisinde ayran konulmuş gibi beyaz. Suyun beyaz olması, bardakta leke bırakması vs. vatandaşın da, bizim de kafamızı karıştırıyor. Ama genel olarak sonuca bakıldığında tahliller temiz diyor. Buna da bir şey diyemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÇARE BASINÇ KIRICI MI?

“Burası suyu ile bilinen, suyu ile anılan bir yerimiz. Yol üzerinde çeşmelerimiz var. Taa Adana’dan, Elazığ’dan, Gölbaşı’ndan buraya gelip su alıp gidenler oluyor. Aynı su, farklı değil” diyerek, konunun önemine değinen Muhtar Cengiz Yalvaç, “Daha önce böyle bir şey yine yaşamıştık. MASKİ’ye müracaatta bulunmuştuk; onlar gelip bir dalga kırıcı kullandı, basınç kırıcı deniliyor, bunun ayarını yaptılar, sularımız düzeldi. Ancak bu renkten sonra cihaz arızalanınca tekrar aynı şey ortaya çıktı. Suyun basıncını düşürdüğümüz zaman bu defa yüksek yerlerdeki evlere de su çıkmıyor. Böyle olunca, kullanılan cihazın faydasından çok zararını görüyoruz” ifadelerini de kaydetti. busabahmalatya.com