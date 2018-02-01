Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

BU SÜTÜN FİYATI CUMHURİYET ALTINININ TAM 3 KATI

Genç bal arılarının salgı bezleri yardımıyla ürettikleri arı sütü, çoğu hastalığa iyi gelirken kilogram fiyatının 2-3 bin lira civarında olmasıyla da adeta altınla yarışıyor.

BU SÜTÜN FİYATI CUMHURİYET ALTINININ TAM 3 KATI

Genç bal arılarının salgı bezleri yardımıyla ürettikleri arı sütü, çoğu hastalığa iyi gelirken kilogram fiyatının 2-3 bin lira civarında olmasıyla da adeta altınla yarışıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 16:57
BU SÜTÜN FİYATI CUMHURİYET ALTINININ TAM 3 KATI

Mayıs ve Haziran aylarında üretimi yapılan arı sütünün 1 kilograma tamamlanması için 4 kovan gerekirken, bir kovandan 250-300 gram civarında elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen boza kıvamındaki süt; bağışıklık sistemine, mide ve bağırsak hastalıklarına, hücre yenilenmesine, diş ve kemik gelişimine, kansızlık sorununa ve grip gibi hastalıklardan korunmaya karşı yardımcı oluyor.

Toplaması sabır gerektiren arı sütünün içerinde A, C, D ve E vitaminleri bulunurken, fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Genç Bal ArılarıMayıs Ve Haziran AylarıArı Sütü2-3 Bin Lira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak’ta 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Kuzey Irak’ta 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
ŞEMDİNLİ'DE HAİN SALDIRI: 2 ASKER ŞEHİT OLDU
ŞEMDİNLİ'DE HAİN SALDIRI: 2 ASKER ŞEHİT OLDU
HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU
HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim