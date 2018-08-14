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BU SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir” dedi.

BU SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir” dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:48
BU SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Ekonomideki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, “Son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz” diye konuştu.

Kalan, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.08.2018 13:20
Anahtar Kelimeler:
KaybetmeyeceğizSavaş
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