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Bu mevsimde çiçek açtı

Hekimhan ilçesinde, bir elma ağacının meyve zamanında yeniden çiçek açması, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi ise ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

Bu mevsimde çiçek açtı

Hekimhan ilçesinde, bir elma ağacının meyve zamanında yeniden çiçek açması, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi ise ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09
Bu mevsimde çiçek açtı

Hekimhan ilçesi Girmana Mahallesi’nde bir bahçede bulunan elma ağacının yaz mevsiminde çiçek açması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bahçe Sahibi Hacı Mustafa Arıkan, "Bize ilginç gelen, görenlerin de şaşırdığı bu elma ağacımızın yaz sonunda çiçeklenmiş olması. Ben böylesi bir duruma en son küçük yaşlarda şahit oldum meyve toplamaya gittiğimizde, elma ağacındaki çiçeği görünce çok şaşırdık. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Elma ağacının üzerinde hem elma hem de çiçeği bir arada gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” diye konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mevsimçiçek
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